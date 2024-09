Al via la fase di preselezione per la gara dei nuovi tanker dell’Aeronautica

La relazione preliminare e determinazione a contrarre (RP/DAC) numero 127/2024 datata 19 luglio scorso, ha dato vita ad un programma completamente nuovo di acquisizione di 6 tanker e del relativo servizio di supporto logistico integrato per un importo di 1,4 miliardi di euro destinati all’Aeronautica Militare.

Lo scorso 28 agosto, la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (ARMAEREO) – Segretariato Generale della Difesa/DNA – ha annunciato di avere indetto una gara europea a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 208/2011 e art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023, con bando GUUE S 153/2024 475722-2024 del 7 agosto scorso, e di aver dato l’avvio alla Parte (Fase) 1 di tale gara o Fase di Preselezione dei soggetti interessati, il cui termine per la richiesta di chiarimenti e presentazione della domanda di partecipazione è stata prorogata rispettivamente al 10 settembre (dal 27 agosto) ed al giorno 27 dello stesso mese (dal 10 settembre).

Secondo quanto riportato dal disciplinare di gara, quest’ultima a procedura ristretta e suddivisa in due fasi, di cui la prima riguardante la preselezione degli operatori economici, si sviluppa attraverso la presentazione della domanda di partecipazione, nomina della commissione di preselezione, valutazione delle domande di partecipazione e selezione degli operatori economici idonei nonché comunicazione a quelli esclusi.

La successiva fase due, riguardante invece la richiesta ed analisi delle offerte, viene introdotta con l’invio della richiesta di offerta (lettera di invito) agli operatori idonei, presentazione delle offerte da parte di questi ultimi, nomina del seggio di gara, nomina della commissione valutatrice, valutazione delle offerte, eventuale anomalia delle offerte ed aggiudicazione dell’appalto.

Sebbene come anticipato, la fase uno riguardi esclusivamente la selezione degli operatori economici idonei in base ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara, quest’ultimo offre le prime informazioni sull’oggetto della gara e relativo importo.

In particolare, si tratta di sei ‘sistemi nuovi aeromobili tanker bimotore’, che dovranno avere i requisiti elencati e dettagliati nel successivo disciplinare di gara riguardante la Fase 2 di quest’ultima.

Il disciplinare stabilisce tempi di consegna per l’intera nuova componente entro l’anno 2030, con il requisiti minimo che prevede di aver almeno due macchine entro il 2029 e le restanti entro il 2030, mentre una fornitura anticipata con i primi due velivoli nel 2028, “sarà valutata con punteggio aggiuntivo, come meglio sarà specificato nella documentazione di Fase 2.”

Al fine di assicurare una tempestiva acquisizione, secondo il disciplinare, “gli aeromobili in parola possono derivare da aeromobili tanker o civili pre-owned purché opportunamente modificati per rispondere ai requisiti esplicitati nella documentazione di II Fase (Fase 2), a condizione che venga rispettato il requisito di un ciclo di vita pari a trenta anni.”

Per assicurare quello che viene definito “un rischio programmatico basso e quindi l’acquisizione di soluzioni tecniche già sviluppate e operative”, il tipo di aeromobile offerto deve essere stato già impiegato in operazioni di rifornimento in volo per almeno due anni.

Il disciplinare passa poi a stabilire nel dettaglio i sistemi specifici che dovranno equipaggiare le macchine per le missioni richieste: il rifornimento in volo, il trasporto di carichi e passeggeri nonché l’evacuazione medica.

In particolare per le missioni tanker, le macchine dovranno essere dotate di un sistema di rifornimento in volo in grado di effettuare trasferimenti di carburante tramite sistemi a sonda rigida telescopica (Boom) e flessibile con cestello (Probe-and-Drogue), “con la capacità di rifornire simultaneamente fino a un aeromobile tramite il boom e uno tramite il drogue, o due tramite i punti di rifornimento drogue.” Il complesso della suite di sistemi per il rifornimento in volo dovrà garantire una visione chiara del processo di rifornimento grazie a un avanzato sistema di telecamere per operazioni sia diurne che notturne.

Per assicurare la più estesa autonomia ai nuovi tanker e capacità di trasferimento di carburante ai velivoli destinati ad essere riforniti in volo, “l’aeromobile offerto dovrà essere equipaggiato con un sistema UARRSI (Universal Aerial Refueling Receptacle Slipway Installation).”

Quest’ultimo sebbene non esplicitato, è rappresentato da un ricettacolo per ricevere carburante da un altro velivolo tanker equipaggiato con un sistema a sonda rigida (Boom). Il ricettacolo è posizionato sopra la fusoliera dietro la cabina di pilotaggio, ed opportunamente attrezzato per rifornimenti diurni e notturni, come peraltro tutte le postazioni di rifornimento della cisterna.

Infine al pari dell’attuale flotta di tanker in servizio, l’aeromobile dovrà essere in grado di essere configurato per operazioni di trasporto carichi e passeggeri e per missioni di evacuazione medica.

In aggiunta all’acquisizione delle sei macchine, il contratto prevede anche “un servizio di supporto logistico integrato iniziale di tipo Full Performance Based Logistics”, per un periodo di tempo non specificato, ma che dovrà essere definito dal disciplinare di Fase 2.

L’appalto è costituito da un lotto di gara unico, “in quanto le prestazioni oggetto del Contratto (progetto, produzione e supporto logistico dei velivoli) devono essere necessariamente espletate ad opera della ditta individuata quale autorità di progetto (Design Authority) a fronte di ragioni di natura tecnica e di tutela di diritti esclusivi in accordo all’art.4, co. 1, lett. e) all’Allegato II.20 del D.Lgs. 36/2023.”

Come anticipato, l’importo complessivo a base di gara è pari a € 1.408.174.965,02, inclusivo della quota non programmata pari a 50 milioni di euro, – come già specificato dalla RP/DAC – a copertura di oneri non preventivamente quantificabili a carico dell’Amministrazione Difesa e al netto dell’importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali che verrà esplicitato nella documentazione relativa alla successiva fase di presentazione delle offerte.

La durata del contratto è fissata in 122 mesi decorrenti dall’entrata in efficacia del contratto stesso. “Nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, l’A.D. potrà prorogare il contratto ai sensi dell’art. 120, co. 11, del Codice. In tal caso, l’operatore economico parte del contratto sarà tenuto ad eseguire le prestazioni che eventualmente saranno allo stesso affidate, agli stessi prezzi, patti e condizioni.”

Come anticipato con la RP/DAC menzionata, la copertura finanziaria del programma è pluriennale, spalmata su dieci esercizi finanziari, dal 2025 al 2034, con una tempistica contrattuale che prevede un inizio presunto di attività (e pagamenti) da gennaio 2025.

