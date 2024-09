Polonia: nel 2025 record di spese per la Difesa vicine al 5 per cento del PIL

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato il 28 agosto che il bilancio dello Stato del 2025 includerà una spesa record per la Difesa per circa 186 miliardi di zloty (43 miliardi di euro o 48,7 miliardi di dollari), pari a circa il 4,7 per cento del PIL. “È un grande sforzo, ma non si può tornare indietro”, ha detto il premier polacco in conferenza stampa.

Un incremento sensibile rispetto al 4,1 per cento del bilancio 2024 che ha visto una spesa di 41,5 miliardi di dollari.

Il ministro delle Finanze polacco, Andrzej Domanski, ha sottolineato che questo aumento della spesa è in linea con le pressioni esercitate dall’ex presidente degli Stati Uniti e ora candidato alla casa Bianca, Donald Trump, che ha chiesto agli europei di spendere almeno il 3 per cento del Pil per la Difesa.

La decisione di aumentare la spesa per la difesa segue le recenti dichiarazioni del presidente polacco Andrzej Duda, che ha rivelato l’avvio di trattative con gli Stati Uniti per l’installazione di armi nucleari americane in Polonia: iniziativa che mirerebbe a dissuadere il rischio di aggressione russa.

Un alto generale polacco della NATO ha sottolineato l’importanza di ottenere queste armi per evitare che la Polonia diventi un “cuscinetto sacrificabile” nelle negoziazioni tra Washington e Mosca. Varsavia ha intensificato gli acquisti di equipaggiamento militare avanzato, tra cui aerei da combattimento, carri armati e sistemi di difesa missilistica soprattutto da Stati Uniti e Corea del Sud ma anche da Gran Bretagna e Italia.

Questi investimenti mirano a modernizzare le forze armate polacche, garantendo una maggiore prontezza e capacità di difesa ma è evidente che Varsavia punti a guadagnare influenza e peso politico e militare in ambito NATO e UE.

Tra le altre spese di significato strategico previste, il bilancio del 2025 destina circa 1,2 miliardi di dollari alla costruzione della prima centrale nucleare polacca, che dovrebbe entrare in funzione nel 2035, nell’ambito di una strategia tesa a ridurre la dipendenza della Polonia da gas e petrolio.

Foto NATO