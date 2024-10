Per i russi la Germania è tornata a essere una “nazione nemica”

Corsi e ricorsi storici. Dopo l’odio seminato a piene mani da ambo le parti tra il 1941 e il 1945 (ma all’epoca c’era l’Unione Sovietica), la percezione della Germania presso la società russa torna a essere quella di una “nazione nemica”. La Germania era divenuta assai popolare in Russia negli ultimi decenni ma a causa del sostegno di Berlino all’Ucraina, la maggioranza dei russi ora la classifica come un paese nemico.

“Lo sconvolgimento decisivo è stato l’inizio della guerra contro l’Ucraina”, ha detto a Berlino il sociologo russo Lev Gudkov presentando uno studio sull’immagine che la Russia ha della Germania, come riporta Tagesschau.

Nel mese di maggio il Centro indipendente per la ricerca d’opinione Levada di Mosca, ostile al governo russo e classificato nel 2016 dalla magistratura russa “agente straniero”, ha realizzato un sondaggio rappresentativo su 1.600 persone in Russia. Il risultato è che il 62% dei russi ha attualmente un rapporto negativo o piuttosto negativo con la Germania.

Nel 2019 il risultato era stato l’opposto: il 61% della popolazione russa aveva un’immagine buona o abbastanza buona della Germania.

Un cambiamento è stato osservato per la prima volta nel 2022, dopo l’avvio dell’offensiva russa in Ucraina. Secondo l’attuale sondaggio, il 64% degli intervistati in Russia disapprova il fatto che la Germania critichi la guerra e si schieri con l’Ucraina; solo l’11% capisce le azioni del governo tedesco. Il direttore dell’Istituto Levada, Gudkov, ha concluso dalle risposte che in Russia ha avuto effetto la crescente propaganda antitedesca.

(con fonte Tagesschau e La Presse)