Il Gruppo EDGE e Fincantieri svilupperanno insieme soluzioni subacquee

EDGE, uno dei gruppi leader a livello mondiale nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, e Fincantieri, uno tra i principali complessi cantieristici al mondo, hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) che apre la strada a una collaborazione strategica nel settore subacqueo ad alto potenziale.

EDGE e Fincantieri lavoreranno insieme alla progettazione, allo sviluppo e alla creazione di capacità per la fornitura di soluzioni avanzate per sistemi subacquei con e senza equipaggio negli Emirati Arabi Uniti attraverso MAESTRAL, la Joint Venture di costruzione navale con base ad Abu Dhabi recentemente lanciata dai due Gruppi. L’accordo preliminare aprirà la strada e darà impulso allo sviluppo di sofisticate soluzioni su misura per le specifiche esigenze subacquee delle marine militari di tutto il mondo.

La collaborazione rappresenta l’ingresso del Gruppo EDGE nel comparto subacqueo e consentirà alle due organizzazioni di condividere le competenze e di ricorrere alle vaste risorse tecniche e produttive per sviluppare una gamma di prodotti innovativi e interoperabili con e senza equipaggio, conferendo ulteriore slancio alle capacità sovrane degli Emirati Arabi Uniti nelle tecnologie di difesa all’avanguardia, a beneficio degli stessi e delle altre marine militari di tutto il mondo.

Il MoU è stato firmato da Hamad Al Marar, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo EDGE, da Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Fincantieri, alla presenza di Khaled Al Zaabi, President – Platforms & Systems, EDGE, e Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri, insieme ad altri rappresentanti della stessa Divisione, in occasione dell’EURONAVAL, il più importante salone della difesa navale a livello internazionale, attualmente in corso di svolgimento a Parigi.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: “L’accordo tra Fincantieri ed EDGE sottolinea l’impegno a realizzare progressi pionieristici nelle tecnologie subacquee, combinando l’eccellenza ingegneristica a un approccio proiettato al futuro. Il settore subacqueo presenta sfide uniche, dalla fluidodinamica alla comunicazione e all’autonomia, per le quali si richiedono soluzioni innovative e resilienti. Insieme, puntiamo a sviluppare sistemi in grado di soddisfare i più severi standard di interoperabilità, rispondendo nel contempo alle esigenze critiche dei settori difesa ed energia. I nostri sforzi sono dedicati a imporre nuovi standard di riferimento in materia di sicurezza, resilienza e responsabilità ambientale nelle operazioni subacquee, fornendo un significativo contributo tanto alle capacità nazionali quanto alla sicurezza marittima globale”.

Hamad Al Marar, Amministratore Delegato e Direttore Generale di EDGE, ha commentato: “In soli cinque anni, EDGE ha ampliato coraggiosamente la propria sfera d’azione in tutti i settori tecnologici e di difesa avanzati. Fin da principio, abbiamo individuato nella collaborazione e nella partnership gli unici strumenti grazie ai quali poter sviluppare le tecnologie e le competenze necessarie a EDGE per imporsi come leader nei settori aereo, terrestre, marittimo, informatico e spaziale. La nostra attuale partnership con Fincantieri esemplifica appunto tale strategia, aprendo opportunità illimitate per entrambe le aziende nell’attività congiunta di sviluppo e produzione di soluzioni navali di superficie e subacquee avanzate”.

La Joint Venture MAESTRAL si concentra sulla vendita, sulle operazioni commerciali e sull’ingegneria per la progettazione e l’assistenza a navi e prodotti subacquei e di superficie, offrendo al contempo preziose opportunità di lavoro a talenti locali e internazionali altamente qualificati

Fonte: comunicato Fincantieri/EDGE