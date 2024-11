MBDA presenta a Euronaval il missile EXOCET SM40 per sottomarini

A Euronaval, MBDA presenta la nuova generazione della famiglia di missili antinave Exocet , in continua evoluzione per soddisfare i moderni requisiti navali e per garantire la superiorità marittima attuale e futura.

MBDA presenta per la prima volta un nuovissimo missile lanciato da sottomarino per la guerra antinave e di superficie, l’Exocet SM40 (guarda il video) . Con questo nuovo missile, MBDA si basa sulla sua competenza per rimanere l’unico attore europeo a fornire una capacità sovrana unica per i sottomarini, senza equivalenti sul mercato.

La capacità di lanciare con successo un missile antinave in qualsiasi momento del giorno o della notte, e in qualsiasi condizione atmosferica, e qualunque siano le condizioni di guerra elettronica, è sempre stata fondamentale.

Inoltre, la capacità delle navi di superficie di rilevare un sottomarino è aumentata molto nel corso degli anni grazie ai miglioramenti tecnologici, portando a una nuova generazione di missili antinave. L’Exocet SM40 presenta due cambiamenti principali, rispetto all’Exocet SM39, per rispondere alle nuove sfide della moderna guerra navale, mantenendo al contempo i vantaggi operativi che hanno contribuito al successo dell’SM39, come la capacità di sparare a profondità estreme o da acque scure.

Basandosi su un’evoluzione a spirale di successo, l’Exocet SM40 integra le ultime tecnologie sviluppate per l’Exocet MM40 B3c, tra cui un nuovo cercatore RF J-band coerente e algoritmi missilistici associati sviluppati per contesti ad alta intensità. L’Exocet SM40 trarrà vantaggio da una rinnovata capacità di discriminare e identificare bersagli in un ambiente di guerra elettronica complesso e altamente esigente.

Presenta inoltre una portata raddoppiata nella classe di 120 chilometri con un nuovo sistema di propulsione con un motore turbogetto per riguadagnare la distanza di stand-off nella guerra antisommergibile.

Queste nuove capacità sono essenziali per garantire l’autoprotezione dei sottomarini contro tutti i tipi di minacce moderne e future e sconfiggere imbarcazioni altamente difese. Per garantire un rapido time-to-market e ridurre al minimo il lavoro di integrazione, Exocet SM40 utilizza lo stesso ineguagliabile involucro di lancio (veicolo sottomarino guidato e spinto) dell’Exocet SM39.

MBDA sta fornendo ai sottomarini di Naval Group una capacità rivoluzionaria per il prossimo decennio basata su una soluzione collaudata per i clienti.

(con fonte comunicato MBDA)