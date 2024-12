ELT Group realizzerà un centro di Guerra Elettronica nell’emirato del Qatar

ELT Group e le Forze Armate del Qatar hanno firmato un contratto per la fornitura di un Centro per la Guerra Elettronica (EW) Unificato che fornirà alle Forze Armate dell’emirato capacità all’avanguardia per le operazioni EW, migliorandone ulteriormente la modernità, la maturità e la capacità.

Questo contratto corrisponde al primo passo di un progetto più ampio che sarà realizzato in diverse fasi.

Domitilla Benigni, CEO&COO di ELT Group (nella foto) ha affermato: “Questo contratto rappresenta un risultato molto importante, sia in termini economici che per quanto riguarda il nostro posizionamento nell’area. È anche una conferma di una solida amicizia e di una cooperazione a lungo termine con le Forze Armate del Qatar. Per la prima volta in Qatar la nostra Azienda assume il ruolo di Prime Contractor e Lead System Integrator, e questo ci rende particolarmente orgogliosi della fiducia che un End User così avanzato ha riposto in ELT Group. C’è anche il fatto che il contratto è stato firmato nel giorno in cui il Qatar celebra la sua Festa Nazionale, il che rende l’evento ancora più speciale”.

ELT Group è presente in Qatar dal 2017 con l’apertura del suo ufficio commerciale, fornendo supporto all’interno di molti programmi nazionali grazie al suo portafoglio di capacità nel dominio EMSO.

Da oltre 70 anni ELT Group è leader mondiale nei sistemi di Difesa Elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, realizzata attraverso tecnologie proprietarie e integrate, oggi il marchio è un Gruppo internazionale con un approccio multi-dominio che copre anche Cyber, Spazio e Biodifesa.

Grazie all’esperienza maturata attraverso la partecipazione ai principali programmi di Difesa europei tra cui Eurofighter Typhoon, FREMM, PPA oggi ELT Group è presente in più di 30 paesi nel mondo con più di 3.000 sistemi forniti, e partecipa anche al progetto per la piattaforma avionica di sesta generazione GCAP (Global Combat Air Programme).

ELT Group ha sede in Italia ed è presente in 11 paesi dislocati in 3 continenti attraverso uffici commerciali e società di importanza strategica e di diritto locale in Germania e Arabia Saudita.

Fanno parte di ELT Group anche CY4GATE, specializzata in Cyber ​​security e Cyber ​​Intelligence, E4Life, la prima azienda di Biodifesa italiana e Solynx Corporation, una società di scouting tecnologico con sede negli Stati Uniti.

(con fonte comunicato ELT Group)