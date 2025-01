CY4gate e Redcarbon partner nell’AI Intelligence per il dominio della cyber security

Cy4gate (CY4.MI), player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, e Redcarbon, azienda in forte crescita sul panorama europeo che opera nel campo della cyber security applicando l’Intelligenza Artificiale alle soluzioni di Cybersecurity, hanno annunciato di aver siglato un accordo di partnership.

Le due aziende svilupperanno una collaborazione che farà perno sulle capacità e il know-how di entrambi i player per applicare dedicati algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning ad ulteriore rafforzamento delle già tecnologicamente avanzate soluzioni di difesa cibernetica di Cy4Gate.

In un contesto dove gli attacchi non solo stanno crescendo in numerosità e severity, ma anche in complessità e quindi difficoltà nell’esser individuati e neutralizzati, l’adozione di algoritmi di Intelligenza Artificiale mirati a potenziare la capacità di detection and response sono un alleato indispensabile per l’irrobustimento della resilienza cyber: elemento questo, dell’applicazione della AI nella cyber security, che Cy4Gate integra ormai da tempo e che ha negli anni recenti raccolto diversi riconoscimenti e menzioni all’azienda da parte di Gartner® proprio in ambito Composite AI (la c.d. Intelligenza Artificiale composita).

L’accordo, che non prevede esclusiva di mercato, rappresenta il compimento di un ulteriore passo avanti nella strategia di entrambe le società di consolidamento del know-how sul tema degli algoritmi basati sull’Intelligenza Artificiale e applicati al dominio cyber.

Emanuele Galtieri, CEO e General Manager di Cy4Gate Group (nella foto) ha commentato: “La partnership con RedCarbon, azienda che condivide la nostra visione di un futuro più sicuro grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale, darà un ulteriore boost all’evoluzione dei prodotti di difesa grazie all’AI. In un contesto in cui le minacce informatiche vanno affrontate secondo un approccio olistico e con il supporto di diversi stakeholders, la condivisione del know-how tecnologico ci permetterà di offrire soluzioni di cyber security sempre in linea con l’evoluzione della minaccia. Siamo fiduciosi che questa collaborazione ci consentirà di affrontare con successo le sfide future e di continuare a essere un punto di riferimento nel settore della cyber security”.

Fabrizio Rosina, CEO di RedCarbon ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Cy4Gate per espandere ulteriormente la nostra presenza sul mercato e offrire alle imprese una protezione avanzata contro le minacce Cyber sfruttando il potere dell’AI. Le nostre soluzioni di CyberSecurity basate sull’AI sono progettate per analizzare e rispondere in tempo reale alle crescenti minacce, permettendo alle aziende di contrastare in maniera efficace l’enorme quantità di attacchi informatici. Cy4Gate, con la sua vasta rete di contatti e la profonda conoscenza del mercato italiano, sarà un alleato prezioso per RedCarbon nel portare le sue soluzioni avanzate di AI al mercato della Grande Impresa e della Pubblica Amministrazione. Questa partnership segna l’inizio di una nuova era di crescita e successo per entrambe le aziende”.