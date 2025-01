Embraer trova un altro cliente per l’A29 Tucano

Embraer ha annunciato un ordine fermo per 6 A-29 Super Tucano da attacco leggero e addestramento avanzato, effettuato da un cliente non divulgato. Questo ordine sarà incluso nel backlog del 4* quadrimestre del 2024 e le consegne sono programmate per il 2026.

Questi velivoli saranno dotati di capacità avanzate per svolgere missioni come interdizione aerea sul campo di battaglia, supporto aereo ravvicinato, pattugliamento marittimo, attacco marittimo e altre operazioni di difesa territoriale.

In quanto velivolo multi-missione, l’A-29 Super Tucano fornisce alle forze aeree versatilità per missioni di ricognizione armata, supporto aereo ravvicinato, attacco leggero e addestramento avanzato su un’unica piattaforma, il che aumenta esponenzialmente la disponibilità e la flessibilità operativa dell’aereo. La sua robusta cellula consente all’aereo di operare su piste non asfaltate in ambienti difficili.

L’A-29 Super Tucano è il leader mondiale nella sua categoria, con oltre 290 ordini e più di 570.000 ore di volo, di cui 60.000 in combattimento. Nel 2024, Embraer ha annunciato nuove vendite del Super Tucano all’aeronautica militare portoghese (A-29N), all’aeronautica militare uruguaiana e all’aeronautica militare paraguaiana.

Nei giorni scorsi Embraer aveva annunciato un ordine per 2 aerei da trasporto C-390 da un cliente non meglio precisato

(con fonte comunicato Embraer)