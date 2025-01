Gaiani: “Primi ostaggi liberi, ma Hamas ha vinto la guerra”

Il punto sulla tregua a Gaza e i primi ostaggi israeliani liberati in un contesto che vede Hamas emergere come vincitore dal lungo conflitto, come nei giorni scorsi aveva annunciato anche l’Iran.

Al centro dell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 MEDIASET anche le pressioni di Donald Trump sul premier israeliano per giungere a un cessate il fuoco.

Guada il video qui sotto, a questo link o sul Canale You Tube di Analisi Difesa .