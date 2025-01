L’ammiraglio Cavo Dragone da oggi al vertice del Comitato Militare della NATO

Presso il Quartier Generale della NATO a Bruxelles, questa mattina, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento del Presidente del Comitato Militare della NATO. L’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha rilevato l’Ammiraglio Robert Bauer nell’alta carica militare in seno all’Alleanza.

“L’elezione a Presidente del Comitato Militare della NATO, fortemente sostenuta dal Ministro della Difesa Crosetto, e di cui sono veramente onorato, rappresenta la fiducia che i miei colleghi Capi di Stato Maggiore dei Paesi Alleati hanno riposto in me, ma anche un consolidato riconoscimento alla rilevanza e al ruolo fondamentale dell’Italia nel consesso Atlantico” ha detto l’Ammiraglio Cavo Dragone, all’avvio del suo mandato.

Il Comitato Militare della NATO è l’organo che riunisce i Capi di Stato Maggiore della Difesa (CHOD) dei Paesi membri. Questi sono giornalmente rappresentati da ufficiali generali/ammiragli.

Analogamente al Consiglio del Nord Atlantico, anche il comitato militare si riunisce regolarmente anche a un livello superiore, ovvero con la partecipazione diretta dei capi di stato maggiore della Difesa.

Il presidente dirige il Comitato militare ed è il principale consulente del segretario generale e del Consiglio Atlantico. Inoltre ha anche un importante ruolo pubblico come rappresentante del Comitato, che lo rende il portavoce militare dell’Alleanza su tutte le questioni militari.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha rivolto le sue congratulazioni all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

“Sono certo che l’Ammiraglio Cavo Dragone saprà interpretare il ruolo di Chairman e contribuire con leadership e visione strategica ad accrescere la capacità collettiva dell’Alleanza Atlantica di affrontare sfide globali sempre più complesse e promuovere la pace. In un contesto geostrategico sempre più difficile e fluido, le sue qualità professionali ed umane saranno decisive per contrastare efficacemente le complessità attuali e future, per tradurre le decisioni politiche in attività strategico-militari, fondamentali per la sicurezza e la stabilità internazionale” ha detto il ministro.

“Con la sua pluriennale esperienza contribuirà a costruire le condizioni necessarie per contrastare il deterioramento della sicurezza a livello globale e fronteggiare le sfide presenti su vari fronti, da Est e Sud. La sua nomina è un atto che riconosce all’Italia un ruolo importante, nevralgico e fondamentale all’interno dell’Alleanza Atlantica. L’Ammiraglio Cavo Dragone rappresenterà – sono sicuro – con il suo esempio e con il suo stile l’italianità e sarà motivo di orgoglio per il nostro Paese”.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Crosetto, lo scorso 9 dicembre aveva deliberato il conferimento dell’incarico di Presidente del Comitato Militare della NATO all’Ammiraglio Cavo Dragone. L’elezione è avvenuta il 16 settembre 2023, da parte del Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate dei Paesi membri dell’Alleanza Atlantica.

A questo link il comunicato della NATO