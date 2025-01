L’ASI sceglie Thales Alenia Space per la missione SBG con la NASA

L’Agenzia Spaziale Italiana e Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, hanno siglato un contratto per la realizzazione della missione di Osservazione della Terra SBG-TIR (Surface Biology and Geology – Thermal Infrared) della NASA.

La firma del contratto è frutto di un accordo siglato nel 2023 tra ASI e NASA per la missione Surface Biology and Geology – Thermal Infrared, un passo significativo nella collaborazione storica tra le due Agenzie, a dimostrazione del valore della sinergia internazionale per affrontare le sfide globali.

Tra gli obiettivi principali, la missione mira fornire misurazioni radiometriche e multispettrali delle emissioni terrestri e acquatiche per analisi climatiche, ecologiche e geologiche e supportare applicazioni pratiche come la sicurezza alimentare e la gestione delle acque.

Il radiometro termico a infrarossi (TIR), fornito dalla NASA, e la camera VIS-NIR fornita dall’ASI, lavoreranno insieme per garantire osservazioni di alta qualità, consentendo di indagare gli ecosistemi terresti e marini, di monitorare le risorse idriche e i fenomeni legati ad alte temperature come incendi ed eruzioni vulcaniche.

Grazie alla consolidata competenza ed esperienza tecnica nell’ambito delle missioni di Osservazione della Terra, Thales Alenia Space sarà responsabile del sistema del satellite SBG – TIR, adattando la piattaforma PRIMA-S ad ospitare gli strumenti forniti da ASI e dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA e realizzando i test necessari per garantire il successo della missione.

Il satellite SBG – TIR ospiterà anche lo strumento VIREO, che Leonardo sta progettando con l’Agenzia Spaziale Italiana e che acquisirà immagini di contesto nel visibile e nello spettro del vicino infrarosso (VNIR).

La piattaforma PRIMA-S derivante dal programma HE-R1000 (High Efficiency Radar), è parte della famiglia di prodotti di Osservazione di Thales Alenia Space, che, a sua volta, comprende satelliti radar sia ottici.

“La firma di questo contratto” secondo Teodoro Valente presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana “rappresenta un traguardo molto importante nella cooperazione bilaterale con NASA e testimonia il nostro impegno comune nell’osservazione della Terra e nello sviluppo di tecnologie spaziali in grado di affrontare le sfide globali legate ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale. Integrando le capacità dei nostri satelliti COSMO-SkyMed e PRISMA con le nuove osservazioni nell’infrarosso termico saremo in grado di fornire un quadro più chiaro e dettagliato dello stato del nostro pianeta, contribuendo a costruire un futuro migliore per le generazioni a venire”.

“Siamo davvero orgogliosi della firma di questo contratto e un sentito ringraziamento va all’ Agenzia Spaziale Italiana per averci dato l’opportunità di svolgere un ruolo centrale in questa missione in collaborazione con la NASA e il suo JPL” – ha dichiarato Giampiero Di Paolo, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia .

“Questa cooperazione rappresenta una significativa opportunità per l’Italia di arricchire le proprie capacità e competenze nell’ Osservazione della Terra, a beneficio della comunità scientifica e per lo sviluppo di applicazioni pratiche, contribuendo così ad una migliore gestione delle risorse ambientali e alla comprensione dei fenomeni globali”. Questo contratto, inoltre, rappresenta una grande successo commerciale per la nostra azienda – continua Di Paolo – confermando il concetto di flessibilità della piattaforma PRIMA-S rispetto ai diversi tipi di payload nonché il suo utilizzo per diverse classi di missioni LEO e MEO”.

Nello specifico l ‘Agenzia Spaziale Italiana (ASI) collaborerà con la NASA per la gestione dell’intero sistema, l’integrazione del carico utile e le operazioni di lancio. La NASA si occuperà dell’integrazione dell’intero strumento TIR, composto dal sensore OTTER, fornito dalla stessa NASA, e il sensore italiano VIREO, che sarà sviluppato da Leonardo.

Fonte : comunicato Thales Alenia Space