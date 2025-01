Le dinamiche geopolitiche del conflitto ucraino

Il documento pubblicato da Vision&Global Trends analizza le dinamiche geopolitiche del conflitto ucraino, esaminando il ruolo degli Stati Uniti, della NATO e della Russia. Si evidenziano il coinvolgimento occidentale nel sostegno militare all’Ucraina, l’influenza dei gruppi di estrema destra, l’annessione della Crimea da parte della Russia e il conflitto nel Donbass.

La guerra è descritta come un conflitto di logoramento, alimentato dalla polarizzazione geopolitica e dall’incapacità di trovare un compromesso diplomatico. Inoltre, si approfondisce il ruolo della RAND Corporation e della CIA nel sostenere l’Ucraina attraverso strategie militari e di intelligence, contribuendo all’escalation del conflitto. Il documento conclude sottolineando i rischi di un confronto globale e l’impatto economico e umanitario della guerra.

Scarica l’Analytical Dossier AD_02_2025 ISSN 2704-6419

Giuseppe Gagliano – Nel 2011 ha fondato il network internazionale Cestudec (Centro studi strategici Carlo de Cristoforis) con sede a Como, con l’obiettivo di studiare le dinamiche conflittuali delle relazioni internazionali da una prospettiva realistica, ponendo l’accento sulla dimensione dell’intelligence e della geopolitica alla luce delle riflessioni di Christian Harbulot, fondatore e direttore della School of Economic Warfare (EGE). Gagliano ha pubblicato quattro saggi in francese sulla guerra economica e dieci saggi in italiano sulla geopolitica.

Foto: Ministero Difesa Ucraino