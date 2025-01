Les conséquences géopolitiques de la guerre d’Ukraine

di Éric Denécé

Ancora una volta, i testi e i lavori pubblicati nelle pagine che seguono contrastano efficacemente la propaganda che è stata condotta dal 2021 dai governi dei paesi occidentali coinvolti nella guerra – Washington, Londra, Kiev e le altre capitali della NATO – che si sono orientati a censurare la “versione russa” e ad accusare tutti coloro che la evidenziano come agenti pro-russi.

Questi metodi di squalifica sono vecchi quanto il mondo; tuttavia, in occasione di questo triste conflitto, hanno conosciuto un’ampiezza senza precedenti, grazie alla strumentalizzazione sistematica di tutti i mezzi di comunicazione e d’influenza a loro disposizione, e all’imposizione della censura ai media e alle voci dissidenti.

Centro Francese di Ricerca sull’Intelligence (CF2R) spera quindi di contribuire, attraverso questo lavoro – come con i due precedenti¹ – a una percezione più giusta del conflitto, degli obiettivi di coloro che ne sono all’origine e delle sue conseguenze.

Questo terzo volume dedicato alla guerra in Ucraina dal CF2R si concentra sulle conseguenze, già percettibili, che questo conflitto avrà sugli equilibri geopolitici, sui rapporti di forza e sulla nuova configurazione delle relazioni internazionali. Una dozzina di autori di grande esperienza – esperti di intelligence, diplomatici, politici, accademici, uomini d’affari esperti di affari internazionali – francesi, americani e italiani, offrono le loro analisi e osservazioni.

In primo luogo, questo libro collettivo si propone di ricordare alcune realtà, sistematicamente trascurate, che sono state spesso deliberatamente travisate per alimentare una falsa rappresentazione del conflitto e delle sue origini. In secondo luogo, questo volume cerca di analizzare le ragioni della prosecuzione del conflitto e dell’ostinazione degli ucraini, spinti dalla NATO – vale a dire dai neoconservatori americani e dai loro alleati britannici, polacchi e baltici – che continuano, invano, a cercare di indebolire la Russia.

Così, l’aiuto occidentale, sebbene mostri i suoi limiti, rimane la causa principale della continuazione di questa terribile guerra. Tuttavia, come ha ricordato alla fine del 2023 l’ex ambasciatore americano Chas Freeman, “le infrastrutture, le industrie e le città ucraine sono state devastate e l’economia è distrutta (…)

È molto probabile che la Donbass e la Crimea rimangano fuori controllo ucraino (…) A lungo termine, man mano che la guerra continua, l’Ucraina potrebbe perdere ancora più territorio e la sua posizione negoziale rispetto alla Russia è stata notevolmente indebolita”.Inoltre, l’evoluzione di questa guerra lascia temere un rischio molto preoccupante di escalation le cui conseguenze potrebbero essere drammatiche.

La recente decisione della squadra Biden – sebbene duramente battuta nelle elezioni di novembre scorso – di autorizzare gli ucraini a effettuare tiri a lungo raggio sul territorio russo non annuncia una fine rapida del conflitto, anche se gli eventuali effetti di questi attacchi potrebbero essere tali da invertire le sorti.

Si pone quindi la questione se una soluzione negoziata sia davvero desiderata e possibile. Si spera che l’entrata in carica di Donald Trump metta un freno a questa evoluzione suicida.

Poi, il passo successivo è stato quello di valutare quali attori abbiano tratto il maggior beneficio da questa guerra.

Sin dall’inizio, gli Stati Uniti hanno avuto ben chiari i loro interessi e obiettivi nel sostenere lo scontro tra l’Ucraina, supportata dalla NATO, e la Russia; non è stato il caso degli europei che si sono trovati coinvolti loro malgrado in questo conflitto e che vi hanno perso molto, sia economicamente che politicamente.

Tuttavia, questo non significa che Washington abbia raggiunto i suoi obiettivi di guerra, poiché la Russia ne è uscita rafforzata militarmente e non indebolita. Essa si è liberata dall’influenza occidentale e non è più isolata.

Soprattutto, non si può fare a meno di osservare che la messa in discussione dell’Occidente da parte del resto del mondo è il risultato di questo scontro e appare ormai irreversibile. La guerra in Ucraina ha chiaramente accelerato l’emergere di un ordine mondiale multipolare post-americano, anche a causa dell’atteggiamento dei neoconservatori di Washington. In sintesi, la politica americana (…) ha direttamente danneggiato l’Ucraina e indebolito l’Europa.

La continuazione della stessa politica non permetterà di raggiungere nessuno degli obiettivi americani ripetutamente dichiarati. (…) La sorte di Kiev è sempre stata una preoccupazione secondaria nei circoli politici americani. Washington ha previsto di sfruttare un’Ucraina sconfitta per battere la Russia, rafforzare la NATO e rafforzare la posizione degli Stati Uniti in Europa. E non ha passato molto tempo a riflettere su come ristabilire la pace in Europa. (…)

In effetti, quando le guerre non possono essere vinte, è generalmente preferibile cercare condizioni per porre fine piuttosto che rafforzare il fallimento strategico. È tempo di dare priorità alla salvaguardia dell’Ucraina in ogni misura possibile².Infine, questo libro si azzarda a cercare di trarre alcune lezioni da questa guerra – anche se non è ancora finita – poiché il suo esito sembra ora delinearsi a sfavore dell’Ucraina. Anche se è necessario cercare di capire che mondo sarà.

