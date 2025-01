L’importanza della cybersecurity per le Pubbliche Amministrazioni Locali

In un mondo sempre più connesso e digitalizzato, le Pubbliche Amministrazioni Locali (PAL) rivestono un ruolo cruciale nella protezione delle informazioni e dei servizi per cittadini e organizzazioni.

Tuttavia, l’aumento delle minacce informatiche rende indispensabile l’adozione di strategie di sicurezza efficaci e la collaborazione con partner di cybersecurity affidabili. Questa esigenza non è solo una questione tecnica, ma un imperativo strategico per garantire continuità operativa, fiducia della collettività e salvaguardia delle risorse pubbliche.

Le PAL sono cyber-vulnerabili

Le Pubbliche Amministrazioni Locali comprendono enti come comuni, province, regioni e altre istituzioni che erogano servizi critici: anagrafe, sanità, trasporti pubblici, gestione del territorio, servizi sociali, pagamenti elettronici e molto altro. Questi servizi, supportati da sistemi digitali, sono bersagli frequenti di attacchi informatici come ransomware, phishing e accessi non autorizzati.

Secondo recenti studi, il numero di attacchi rivolti a enti pubblici è in costante aumento. La vulnerabilità delle PAL è amplificata da budget limitati, sistemi legacy difficili da aggiornare e una carenza cronica di competenze interne in ambito tecnologico. Un attacco informatico può avere conseguenze devastanti, non solo interrompendo i servizi essenziali, ma anche compromettendo la fiducia della collettività verso le istituzioni.

Perché scegliere un partner di cybersecurity affidabile

Affrontare le sfide della sicurezza informatica richiede competenze specializzate e risorse che spesso le PAL non hanno internamente. Collaborare con un partner esperto in cybersecurity offre molteplici vantaggi:

Protezione avanzata e personalizzata: Un partner qualificato può fornire soluzioni su misura per le esigenze specifiche di ogni ente, come sistemi di monitoraggio in tempo reale, firewall avanzati e protezione contro i ransomware. Formazione e consapevolezza: Molti attacchi informatici sfruttano l’errore umano. Un buon partner non si limita a implementare strumenti tecnologici, ma offre anche programmi di formazione per il personale, aumentando la consapevolezza sulle minacce. Risposta rapida agli incidenti: Nel caso di una violazione, il tempo è cruciale. Un partner esperto è in grado di intervenire rapidamente per limitare i danni, ripristinare i servizi e avviare indagini approfondite sull’incidente attravesto servizi di incident response. Conformità normativa: La normativa italiana ed europea, come il GDPR o la Direttiva NIS2, impone standard stringenti per la protezione dei dati personali. Un partner affidabile aiuta le PAL a rispettare questi requisiti, evitando sanzioni e potenziali danni reputazionali.

Mettere in sicurezza servizi, strutture e supply chain

La sicurezza informatica non riguarda solo la protezione dei dati, ma si estende a tutte le infrastrutture critiche e alla supply chain. Le PAL, infatti, collaborano con fornitori e partner esterni per offrire servizi, il che le espone a rischi aggiuntivi. Un attacco a un fornitore può avere quindi ripercussioni significative sulla catena di approvvigionamento e, di conseguenza, sui servizi erogati.

Investire in cybersecurity significa adottare un approccio proattivo e integrato che garantisca la sicurezza end-to-end. Questo include valutazioni regolari dei rischi, test di vulnerabilità e implementazione di sistemi di controllo degli accessi.

Un ente pubblico sicuro digitalmente è un ente che tutela cittadini e organizzazioni locali. La protezione delle informazioni personali e dei servizi digitali è fondamentale per preservare la fiducia nelle istituzioni e garantire una qualità di vita elevata.

In un’epoca in cui sempre più persone e imprese si affidano ai servizi online, la cybersecurity diventa un pilastro imprescindibile dell’innovazione e della governance locale. Per rispondere a queste imprescindibili necessità, TIM e Telsy propongono TIM Check & Support.

TIM Check & Support

TIM Check & Support consente alle organizzazioni e agli imprenditori delle PMI italiane di intraprendere un percorso virtuoso di irrobustimento della propria capacità di difesa dagli attacchi cyber, di misurazione del proprio livello di rischio, di programmazione degli investimenti necessari e, inoltre, di ricevere, in caso di attacco cyber, il supporto immediato dei tecnici del SOC TIM e di un team di avvocati per l’analisi degli impatti legali derivanti dall’incidente di sicurezza.

Scopri tutte le funzionalità di TIM Check & Support in questo video:

I componenti di TIM Check & Support

La soluzione si rivolge ad aziende, PAL e PMI italiane che si sentono esposte ai rischi di attacchi ma non dispongono delle competenze interne e delle risorse necessarie a elaborare un piano di difesa in autonomia e in tempi rapidi ed è composta dai seguenti servizi:

Un Security Check condotto su una piattaforma WEB sulla quale accede il cliente per rispondere a una survey comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Al termine della survey, viene prodotto un report che misura il rischio cyber complessivo e definisce il posizionamento del cliente su varie dimensioni (es. rischio tecnologico, governance, fattore umano, trattamento dei dati). Il report fornisce anche indicazioni sulle azioni migliorative da intraprendere per incrementare la propria resilienza agli attacchi cyber.

Un servizio di SOS Attacco Informatico che permette al cliente di chiamare un Numero Verde per ricevere supporto immediato da parte di un team di esperti di sicurezza TIM (Security Operation Center) in caso di incidente.

Un servizio di Tutela Legale che permette al cliente di ricevere supporto immediato da parte di un team di avvocati specializzati, che potranno assistere l’azienda su tematiche quali la denuncia alle autorità di eventuali data breach, gestire controversie stragiudiziali e giudiziali, etc.

Una polizza assicurativa che prevede fino a 15.000€ di rimborso per singolo sinistro. In caso di attacco, la polizza copre le spese legali per: compensi dell’avvocato, oneri per consulenti d’ufficio, spese di registrazione atti giudiziari, spese per indagini a difesa, procedimenti penali o amministrativi in cui l’assicurato sia coinvolto realizzato da terzi. È inoltre possibile accedere a studi legali in convenzione con la compagnia, e il rimborso spese legali avviene anche con l’utilizzo di uno studio di fiducia del cliente.

