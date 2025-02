Coccarde Tricolori Speciale F-35 JSF

Il dodicesimo titolo della collana “Speciale” è dedicato allo straordinario e controverso caccia omniruolo di 5^ generazione della Lockheed Martin, che sta portando il mondo dell’aviazione militare, l’Aeronautica Militare e la Marina Militare in una nuova epoca e in una nuova dimensione .

Il volume, che raccoglie anche foto e testimonianze inedite, si articola su vari capitoli dedicati al complesso sviluppo del programma statunitense, alla descrizione tecnica delle tre versioni del velivolo, al servizio operativo con l’Aeronautica Militare e la Marina Militare, ai racconti dei protagonisti, a uno spettacolare Fotoalbum e a una dettagliata e ampia sezione con la storia e i reparti di tutti gli operatori internazionali.

Chiudono poi una sezione modellistica con informazioni, alcuni profili a colori e dettagli fotografici del velivolo. In appendice, dati e numeri per tutti gli F-35 degli operatori internazionali. Un lavoro completo e imperdibile, “tutto quello che avreste voluto sapere e non avete mai osato chiedere” sull’F-35, un velivolo dalle capacità senza precedenti.

224 pagine, testo in italiano e inglese, oltre 490 foto a colori, 4 profili a colori e un disegno a 4 viste. Prezzo al pubblico Euro 35,00

www.rnpublishing.com