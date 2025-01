MBDA completa l’acquisizione di Roxel

MBDA ha integrato Roxel come società controllata al 100% dal gruppo della difesa europeo, dopo aver acquisito la quota del 50% detenuta da Safran il 19 dicembre 2024. Questa acquisizione sfrutta le capacità attuali e future di Roxel in un momento di grande crescita e investimenti.

Roxel continuerà a gestire le proprie attività in modo indipendente, onorando tutti i contratti esistenti con altri fornitori di sistemi e sviluppando allo stesso tempo nuovi mercati, in particolare quello export. Questa acquisizione accelererà lo sviluppo di Roxel, rafforzando la sua posizione di attore globale nella propulsione tattica e consolidando il suo ruolo di campione nazionale in Francia e nel Regno Unito.

Il CEO di MBDA, Éric Béranger, ha salutato l’operazione: “Do il benvenuto a tutti i colleghi di Roxel nel gruppo MBDA. Rafforzando le interazioni e la cooperazione tra i team delle due aziende, questo accordo supporta l’eccellenza operativa e industriale di Roxel. Mira inoltre a fornire una risposta ancora più ottimale alle crescenti sfide poste dal contesto dell’economia di guerra, sia nello sviluppo che nella produzione”.

Sylvie Grison, CEO di Roxel, ha aggiunto: “Questa acquisizione ci consentirà di sviluppare ulteriormente l’innovazione nelle nuove tecnologie di propulsione solida. Inoltre, l’integrazione semplificherà l’ottimizzazione dei cicli industriali, rendendoli più rapidi. Sono quindi molto lieta che questa acquisizione sia stata completata”.

Roxel è un’azienda franco-britannica nata dalla fusione di Celerg e Royal Ordnance Rocket Motors nel 2003. In qualità di leader europeo e uno dei principali attori globali nel suo settore, Roxel progetta, sviluppa, produce e fornisce sistemi di propulsione solida e apparecchiature associate per tutte le tipologie di missili e razzi tattici e da crociera per le forze aeree, navali e terrestri. Roxel dispone di quattro siti di produzione (uno nel Regno Unito, uno nella regione della Nuova Aquitania e due nella regione del Centro-Valle della Loira) e uffici nella regione di Parigi.

Fonte: comunicato MBDA