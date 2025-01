Nuovi mezzi per le forze armate estoni

L’esercito dell’Estonia ha iniziato a ricevere la fornitura di 6 lanciarazzi campali multipli statunitensi Lockheed Martin M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), come anticipato il 7 gennaio dal ministro della Difesa estone Hanno Pevkur.

Il personale militare estone è già stato addestrato all’uso di questi sistemi dalle truppe statunitensi di stanza nel Paese baltico.

Secondo quanto reso noto dal ministero e ripreso dai media estoni, nel corso del 2025, l’Estonia riceverà anche sistemi di difesa aerea a medio raggio IRIS-T, 220 veicoli corazzati e blindati, altri 18 obici semoventi e sistemi di sorveglianza in basse al programma nazionale di difesa e deterrenza del ministero della Difesa estone per il 2025-2028 che prevede l’acquisizione di 650 veicoli e mezzi di trasporto.

Nel 2024 è stata consegnata la maggior parte dei 37 veicoli corazzati da combattimento ex norvegesi CV90 MK1 pianificati mentre i veicoli mancanti, in versione anticarro (con missili Javelin) e mortaio, verranno consegnati entro il 2027: tali mezzi si aggiungono ai 44 CV9035EE ex olandesi già in servizio.

Entro il 2026 saranno operativi altri 18 semoventi K9 Thunder sudcoreani da 155mm in aggiunta ai 18 già consegnati e verranno consegnati nuovi mortai da 120 mm.

Quest’anno verranno consegnati i primi sistemi di difesa aerea tedeschi IRIS-T ed entro il 2028 verranno aggiornati i sistemi di difesa aerea a corto raggio Mistral mentre continuano le forniture dei sistemi spalleggiabili polacchi Piorun, dei radar da difesa aerea SAAB Giraffe 1X ed entro la fine del 2027 verranno distribuiti UAV aggiornati e nuovi micro-droni.

Tra il 2025 e il 2028, l’Estonia acquisterà munizioni per un valore di 2,2 miliardi di euro, con impegni già assunti tramite contratti per un totale di 1,1 miliardi di euro per potenziare le scorte di proiettili di artiglieria da 155 mm, missili Javelin e Spike LR, lanciarazzi anticarro monouso, missili di difesa aerea a medio raggio come parte di contratti esistenti, proiettili da 35 mm per veicoli da combattimento CV9035, tra cui proiettili sia perforanti che multiuso, proiettili da 23 mm per cannoni antiaerei ZU, missili antiaerei portatili Piorun, razzi per gli HIMARS e mine navali.

Nel 2025 l’Estonia donerà aiuti militari all’Ucraina per 105 milioni di euro per un totale di 332 milioni dall’inizio della guerra russo-ucraina. Secondo il Military Balance l’Estonia schiera 7.100 militari e 41.200 riservisti.

Foto: Ministero Difesa Estone