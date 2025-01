Rheinmetall fornirà nuove munizioni per i Gepard ucraini

Il Ministero della Difesa ucraino ha incaricato Rheinmetall di fornire munizioni aggiuntive da 35 mm per il cannone antiaereo Gepard. Il nuovo ordine comprende 180.000 colpi di munizioni HEI-T (High Explosive Incendiary with Tracer) ed è stato registrato a dicembre 2024. Il costo della commessa è stato finanziato dalla Germania come era già accaduto per l’ordine precedente del 2023 per 300.000 proiettili.

Le munizioni ordinate possono essere utilizzate per combattere efficacemente vari bersagli aerei, come i droni. Saranno prodotte presso il sito di Rheinmetall a Unterlüß. A causa della crescente domanda di munizioni da 35 mm, la linea di produzione del sito è stata ricostruita a costi elevati in tempi molto brevi nella primavera del 2023.

Fino a oggi, la Repubblica Federale Tedesca ha consegnato all’Ucraina un totale di 55 semoventi corazzati antiaerei Gepard che erano stati da tempo dismessi dalla Bundeswehr. Rheinmetall ha inoltre fornito a Kiev vari sistemi di difesa aerea all’avanguardia come Skynex, utilizzando le munizioni programmabili AHEAD airburst.

Il comunicato dell’azienda tedesca sottolinea che “Rheinmetall è il principale produttore mondiale di sistemi di difesa aerea basati su cannoni e l’unico fornitore di una gamma completa di sistemi di controllo del fuoco, lanciatori di missili guidati protetti e integrati. Il portafoglio è completato da sistemi di sorveglianza aerea e tecnologia radar con radar di ricerca e rilevamento”.

Foto KNDS