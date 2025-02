Gaiani: “Spendere di più per la Difesa ha senso solo se si comprano prodotti europei”

Il dibattito in Europa sui bilanci per la Difesa di fronte alle minacce di dazi e le pretese che le nazioni europee raggiungano il 5 per cento del PIL nelle spese militari espressi da Donald Trump. Questi i temi dell’intervista al direttore di Analisi Difesa a TGCOM 24 nel primo pomeriggio del 4 febbraio.

