Il collasso del regime dinastico-comunista nordcoreano, atteso da tutti i Presidenti americani, da Jimmy Carter a Barack Obama, non è ‘avvenuto. Donald Trump, con un riarmo nucleare, anche a livello tattico, cerca di implementare la capacità operativa delle unità americane stanziate tra Corea del Sud e Guam. Kim Jong-un continua imperterrito ad utilizzare le acque del Pacifico, dal Giappone alle Hawaii, come piscina per i tuffi dei suoi missili convenzionali e forse nucleari. Con l’invio degli atleti nordcoreani a formare con i fratelli sudcoreani la Squadra Olimpica della Penisola, dimostra platealmente al mondo la sua volontà di pace, in contrasto con la “Fire and Fury” di Donald Trump.

Kim Jong-un ha portato a termine “vittorioso” il suo piano missilistico e nucleare. Ora può gettare sul tavolo di qualsiasi negoziato una deterrenza credibile di missili a medio raggio e intercontinentali, e diffondere drammatici interrogativi sulle sue effettive possibilità di offesa nucleare a distanza. La denuclearizzazione della Corea del Nord non è solo una causa persa, ma è una realtà che troverà il suo peso nella bilancia degli equilibri strategici in Estremo Oriente.

Un libro quanto mai attuale che ha anticipato le aperture negoziali che hanno visto Kim Joing-un protagonista nelle ultime ore con la proposta di un summit con Donald Trump.

Simone Baschiera – Dopo quarant’anni di carriera nelle Forze Armate e Forze Speciali, nei suoi libri ha ripercorso le tappe fondamentali dell’esperienza militare vissuta tra controterrorismo, guerriglia, guerre asimmetriche, guerre ibride, corredate da addestramenti e stages con tutte le Forze Speciali NATO e non, dall’Italia ai Balcani, dal Nord America al Medio Oriente. Tra i suoi scritti: Alto Adige-Siiditirol 1966-1971; Libano 1982-1984; Huandoy’84 (Edizioni ETS, 2009); Trieste Antartide 1986-1987, ENEA 2007; Prigionia Evasione e Fuga (Edizioni ETS, 2011); Afghanistan (Edizioni ETS, 2013); La trilogia sul leader russo: Putin dal KGB al Cremlino (Edizioni ETS, 2013), Obama II e Piani III (Edizioni ETS, 2014); Putin 2014-2015 (Edizioni ETS, 2015); Guerre islamiche (Edizioni ETS, 2015); Libia bel suol d’amore (Edizioni ETS, 2016); China First (Edizioni ETS, 2017); Famiglia di confine (Edizioni ETS, 2017)

Corea del Nord. Il paese del fresco mattino che ha “vinto” l’America

Simone Baschiera

Editore: ETS

Anno edizione: 2018

EAN: 9788846751669

Prezzo Euro 15