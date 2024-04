L’Algeria cede i vecchi MiG-29 al Sudan?

Il Ministero della Difesa algerino prevede di trasferire i vecchi caccia MiG-29 “Fulcrum” radiati dal servizio all’Aeronautica Sudanese che già utilizza attivamente questo tipo di aereo. Lo riferisce il Wall Street Journal.

D’altra parte dallo scoppio delle ostilità interne in Sudan che dal 15 aprile 2023 vede contrapporsi le Forze Armate sudanesi alla Rapid Support Force (RSF), il governo di Karthoum si era espresso in tal senso mostrandosi interessato all’acquisto di non meglio specificati velivoli da combattimento russi.

Si tratterebbe quindi, qualora la notizia fosse confermata, di una donazione dei più vecchi “Fulcrum” della flotta da combattimento algerina, una parte dei 36 MiG-29 acquistati nel 1999 ad un costo di 18 milioni di dollari ciascuno con contratti stipulati con Russia, Bielorussia e Ucraina.

Inizialmente ci si aspettava che questa classe di caccia assumesse un ruolo decisamente più ampio all’interno dell’Aeronautica Algerina, tuttavia questa visione è cambiata nella metà degli anni 2000, quando Algeri decise di acquistare altri 34 nuovi MiG-29SMT/UBT per un contratto del valore di 1.3 miliardi di dollari, con ulteriori 500 milioni di dollari per la modernizzazione dei primi 36 “Fulcrum” del primo modello che avrebbero dovuto essere aggiornati anch’essi allo standard SMT/UBT.

Dopo la spedizione del primo lotto di 15 velivoli furono scoperte infatti discrepanze tecniche con le presunte apparecchiature installate. Il Governo algerino staccò la spina dell’accordo nel maggio 2007 e rifiutò il ricevimento di altri “Fulcrum”. Parte degli aerei fu restituita alla Russia e all’Algeria vennero forniti 14 Su-30MKA in qualità di risarcimento e agli artefici della truffa furono comminate responsabilità penali.

Nonostante ciò Algeri tornò a scegliere i “Fulcrum” acquistando la nuova versione MiG-29M/M2 in occasione del Salone internazionale MAKS-2019, quando una delegazione algerina firmò due accordi separati per l’acquisto di 14-16 caccia MiG-29M/M2 e per altrettanti caccia multiruolo supplementari Sukhoi Su-30MKA.

La versione multiruolo MiG-29M/M2 (rispettivamente mono e biposto) appartiene difatti alla nuova famiglia dei “Fulcrum” dotata di una cellula riprogettata costruita da una lega leggera di alluminio-litio per aumentare il rapporto spinta-peso, comandi di volo fly-by-wire, comandi HOTAS, schermi multifunzione LCD, motori potenziati RD-33MK, radar a impulsi Doppler Zhuk-ME, sistema IRST aggiornato e un sistema di designazione del bersaglio montato sul casco.

Cliente di lunga data dell’hardware militare sovietico prima e russo poi, l’Algeria ha notevolmente incrementato gli acquisti di armi da Mosca nell’ultimo decennio: ricordiamo a titolo d’esempio solo nell’ambito aeronautico gli addestratori avanzati Yakovlev Yak-130, gli elicotteri d’attacco Mil Mi-28NE, gli elicotteri da trasporto pesante Mil Mi-26T2, i suddetti caccia MiG-29M/M2, gli aerei anfibi Beriev Be-200 e ulteriori caccia multiruolo Sukhoi Su-30MKA che costituiscono la punta di diamante della Forza Aerea.

D’altra parte le migliori caratteristiche di combattimento generali rispetto al più piccolo MiG-29, in primis per l’autonomia (considerando che l’Algeria è il 10° paese al mondo per estensione territoriale), non potevano sortire effetto diverso, sebbene il MiG-29 possa essere più efficace in un ruolo di supporto aereo ravvicinato ad un costo inferiore rispetto al “Flanker”.