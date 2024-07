L’India vuole i Mirage 2000-5 del Qatar?

India e Qatar stanno negoziando l’acquisizione dei caccia Dassault Mirage 2000-5 radiati dal servizio dell’Aeronautica Militare del Qatar (Qatar Emiri Air Force o QEAF).

Secondo il The Economic Times, una delegazione dei vertici del paese mediorientale è giunta a Nuova Delhi per discutere la possibile vendita di 12 caccia Mirage 2000-5 dopo che l’Indonesia aveva rinunciato all’inizio dell’anno ad acquisirli per 795 milioni di dollari per problemi di bilancio.

Secondo la fonte della pubblicazione indiana i Mirage 2000 del Qatar potrebbero restare in linea insieme ai due squadroni di Mirage 2000 già in dotazione all’Aeronautica (IAF) per almeno altri 10 anni tenuto conto che negli ultimi anni un numero sufficiente di pezzi di ricambio è stato fornito dalla Francia, che sta dismettendo i Mirage 2000 e ne ha ceduti diversi a Nuova Delhi per la cannibalizzazione.

L’accordo con il Qatar, se attuato, consentirà all’IAF di aumentare a 60 unità il numero di Mirage 2000 in servizio. Il costo finale dell’accordo sarà determinato dopo un’accurata valutazione dei velivoli in questione, ma si prevede che sarà compreso tra 60 e 70 miliardi di rupie (circa 800-930 milioni di dollari), comprensivo di armi, motori e pezzi di ricambio.

L’Indian Air Force, come ampiamente trattato in questi anni da Analisi Difesa, si trova ad affrontare una grave carenza di aerei da combattimento come dimostra anche il fatto che la sostituzione dei vecchi MiG-21 Bison, seppur approvata e da attuare a breve, non è stata ancora effettuata e probabilmente sarà posticipata al 2025.

Finora sono stati ordinati solo 36 Dassault Rafale francesi mentre difficile sembra l’acquisizione di altri caccia multiruolo da superiorità aerea Sukhoi Su-30MKI da tempo realizzati in loco dalla società HAL.