La Francia radia i Mirage 2000, l’India li compra per cannibalizzarli

L’India Air Force ha firmato un accordo con la Francia per l’acquisto di aerei da combattimento Mirage-2000 radiati dai ranghi dell’Armèe de l’Air et Espace, dove vengono sostituiti dai Dassault Rafale, acquisiti anche dalle forze aeree indiane.

I Mirage 2000, ormai da tempo fuori produzione, non verranno impiegati in volo ma “cannibalizzati” e utilizzati come miniera di pezzi di ricambio per la flotta di circa 50 Mirage-2000H/I dell’Aeronautica Indiana acquistati negli anni ‘80.

La notizia dell’intesa tra Nuova Delhi e Parigi è stata resa nota il 18 settembre da fonti governative indiane ma la firma del contratto risalirebbe a fine agosto. L’accordo, che dovrebbe riguardare 24 velivoli, fa seguito a un altro analogo che negli anni scorsi consentì di acquisire in blocco un intero squadrone di 12 Mirage 2000 appena dismessi dalle forze aeree francesi.

Il valore del contratto non è stato reso noto dalle fonti indiane.