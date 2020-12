In consegna i primi nuovi MiG-29M/M2 algerini

Come abbiamo mostrato sul nostro canale Telegram l’Aeronautica Militare algerina ha ricevuto qualche settimana fa, giunto discretamente smontato, il suo primo caccia MiG-29M/M2.

Ricordiamo che i colloqui per l’acquisto dei nuovi Fulcrum risalgono al Forum Army-2018 ma il contratto esecutivo è stato firmato l’anno dopo in occasione del Salone internazionale MAKS-2019 tenutosi dal 27 agosto al 1° settembre 2019, quando una delegazione algerina firmò due accordi separati per l’acquisto di 14-16 caccia MiG-29M/M2 e per altrettanti caccia multiruolo supplementari Sukhoi Su-30MKA.

La versione multiruolo MiG-29M/M2 (rispettivamente mono e biposto) appartiene alla nuova famiglia dei Fulcrum dotata di una cellula riprogettata costruita da una lega leggera di alluminio-litio per aumentare il rapporto spinta-peso, comandi di volo fly-by-wire, comandi HOTAS, schermi multifunzione LCD, motori potenziati RD-33MK, radar a impulsi Doppler Zhuk-ME, sistema IRST aggiornato e un sistema di designazione del bersaglio montato sul casco.

L’Egitto è stato il primo cliente straniero di questa recente versione del Fulcrum. I MiG-29M/M2 algerini saranno chiaramente destinati a sostituire i più vecchi MiG-29S e MiG-29UB in uso nella base aerea di Bousfer.