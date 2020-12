Pechino ordina a Russian Helicopters 121 nuovi elicotteri

La Cina ha effettuato un nuovo consistente ordine di elicotteri militari e statale alla JSC Russian Helicopters; lo ha dichiarato il gruppo Rostech nell’ambito del rapporto annuale sull’anno 2019 recentemente pubblicato. Secondo il dossier della società, all’inizio dello scorso anno la JSC Russian Helicopters (una controllata di Rostech), ha firmato un contratto record con Pechino per la fornitura di ben 121 nuovi elicotteri.

Nell’ambito del contratto firmato da Pechino, la compagnia russa fornirà nel dettaglio 68 elicotteri Mil Mi-171, 14 Mi-171E dotati di motori VK-2500-03 idonei all’utilizzo “hot and high”, 18 elicotteri Mil Mi-171Sh da trasporto militare e 21 elicotteri leggeri Ansat.

Gran parte degli elicotteri ordinati è destinata alle esigenze dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese, come avevamo anticipato sul nostro canale Telegram.

Un servizio televisivo mandato in onda dall’emittente cinese Phoenix mostrava le attività dello stabilimento aeronautico di Ulan-Ude (Siberia Meridionale) e la fabbricazione degli elicotteri da trasporto e assalto Mil Mi-8AMTSh (la cui denominazione di esportazione è nota come Mi-171Sh) costruiti appunto per le esigenze delle forze armate cinesi.