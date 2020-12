Geopolitica del Caucaso russo

Per meglio comprendere la Federazione Russa bisogna addentrarsi nella regione più complessa e turbolenta del suo immenso territorio. Questo testo è una guida fondamentale ed esaustiva per conoscere il Caucaso del Nord, un crogiolo di etnie, lingue e religioni unico al mondo

La Ciscaucasia, o Caucaso del Nord, è la regione della Federazione Russa compresa tra il Mar Nero ed il Caspio, lo snodo delle vie di comunicazione che da Mosca raggiungono il Medio Oriente e l’Asia Centrale. Un’area unica per la varietà di etnie, lingue, culture e religioni, un territorio importantissimo, in termini geopolitici ed economici, che attrae gli interessi di Russia, Iran, Turchia, Stati Uniti, paesi del Golfo, Unione europea e Cina.

La centralità strategica e le ingenti risorse energetiche e naturali, unite alla possibilità di esercitare un’influenza anche sull’area caucasica meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia), lo rendono fondamentale per il Cremlino che negli ultimi anni ha indirizzato cospicue risorse finanziarie per risolvere economicamente e militarmente il problema dell’instabilità regionale.

Il volume descrive in modo preciso e dettagliato il Caucaso russo, da un lato delineando la struttura economica, le caratteristiche culturali e la situazione politica e religiosa delle sue repubbliche ed entità amministrative, dall’altro analizzando le politiche attuate da Mosca per contrastare la diffusione delle organizzazioni terroristiche e dei movimenti separatisti.

Giuliano Bifolchi Dottore in Storia dei Paesi Islamici, laureato in Scienze della Storia e del Documento presso l’Università Tor Vergata di Roma, ha conseguito il master in Peacebuilding Management presso la Pontifcia Università San Bonaventura. Si occupa di Open Source Intelligence ed è specializzato nell’analisi della situazione politica, economica, sociale, culturale e della sicurezza dei paesi del Caucaso, Asia Centrale, e

del Medio Oriente.

Giuliano Bifolchi

Sandro Teti Editore

Collana Historos diretta da Giuliano Canfora

Pagine 192

Euro 18