Primo lancio di un missile MMP da un veicolo delle forze speciali francesi Sabre

MBDA ha effettuato il primo lancio di un missile MMP da un veicolo delle forze speciali ARQUUS Sabre, nell’ambito di una campagna di fuoco realizzata con il supporto dell’Esercito francese e della Direction Générale de l’Armement (DGA – French Procurement Agency).

Il lancio è stato effettuato presso il campo militare di Canjuers nel sud della Francia, utilizzando la modalità “lock-on-before-launch” contro un carro armato a 3.500 metri di distanza, con un rapido passaggio alla modalità “lancia e dimentica”, rendendo il veicolo completamente libero di muoversi dopo il lancio.

Il sistema MMP ha dimostrato l’accuratezza dell’acquisizione del bersaglio e la qualità del suo sistema di guida ottenendo un colpo diretto, senza l’intervento dell’operatore.

Oltre a questo lanci , sono stati simulati molteplici ingaggi contro bersagli fissi o mobili, con il veicolo che si muoveva nell’area addestrativa raggiungendo così un ulteriore traguardo nella validazione degli studi ergonomici, tattici e di sicurezza dell’0impiego del missili MMP a bordo del veicolo Sabre.

L’MMP – il primo missile di quinta generazione ad essere schierato in combattimento – è in servizio con l’Esercito Francese da due anni. Flessibile e versatile, è stato testato in battaglia e dispiegato in vari teatri in tutto il mondo (aree desertiche, tropicali, montuose e artiche). Una risorsa preziosa per le forze speciali che operano su lunghe distanze tenuto anche conto che i missili del sistema MMP sono aviolanciabili.

Fonte: comunicato MBDA