Concluso il ponte aereo a supporto della 40^ spedizione italiana in Antartide

Nei giorni scorsi, con l’ultimo atterraggio sul pack antartico del C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, si è concluso il ponte aereo che l’Aeronautica Militare ha assicurato nell’ambito di un accordo di collaborazione con l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo (ENEA) per il supporto logistico alla 40^ spedizione italiana in corso in Antartide.

Gli equipaggi della 46^ Brigata Aerea, 36 militari tra equipaggi di volo, tecnici e specialisti addestrati ad operare in condizioni climatiche ed ambientali estreme e nel caso specifico su piste ghiacciate, hanno assicurato – in funzione delle esigenze rappresentate da ENEA – il trasporto con un velivolo C-130J di passeggeri, materiali e mezzi sul continente antartico.

In particolare, il velivolo dell’Aeronautica Militare ha assicurato il trasporto di circa 43 tonnellate di materiale e oltre 200 tra tecnici e ricercatori dell’ENEA, effettuando circa 80 ore di volo per i collegamenti tra la base di Christchurch, in Nuova Zelanda, e la base statunitense di McMurdo e Baia Terranova in Antartide, per il successivo trasferimento alla base italiana Mario Zucchelli.

L’Aeronautica Militare è tornata in Antartide con i propri velivoli nel 2019 dopo venti anni. In particolare, gli equipaggi della 46^ Brigata Aerea sono atterrati con il velivolo da trasporto C-130J, assetto che ha nel frattempo sostituito il C-130H “Hercules” che aveva volato nel sud del mondo.

Il velivolo C-130J e il personale della 46^ Brigata Aerea ha fatto rientro presso la Base aerea dell’Aeronautica Militare di Pisa domenica 1° dicembre.

Fonte: Aeronautica Militare