Il crollo della Siria baathista: vincitori e sconfitti. Gabellini intervista Gaiani

La Siria baathista è caduta. L’epoca degli Assad, cominciata nel 1971, si è conclusa con la fuga di Bashar in Russia, che gli ha concesso asilo politico. L’intera vicenda ha dell’incredibile, se si considera la totale arrendevolezza delle forze armate siriane e l’atteggiamento tenuto da tutti i grandi “comprimari”.

La travolgente offensiva è stata condotta dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, storicamente collegato alla Turchia, ed è stata anticipata da una serie di raid aerei israeliani che hanno bersagliato depositi di armi, strutture militari e canali di comunicazione in svariate aree della Siria.

Stando a quanto rivelato da «Reuters» sulla base di confidenze rese da ben cinque fonti anonime addentro alla questione, prima che il governo baathista crollasse, gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti avevano pianificato di proporre a Damasco la revoca delle sanzioni come contropartita per la fuoriuscita della Siria dall’Asse della Resistenza. Mentre l’ambasciata iraniana veniva saccheggiata a poche ore di distanza dall’evacuazione del personale diplomatico, una fonte anonima assicurava alla «Tass» che «i funzionari russi sono in contatto con i rappresentanti dell’opposizione armata siriana, i cui leader hanno garantito la sicurezza delle basi militari russe e delle istituzioni diplomatiche in Siria».

Le forze armate israeliane sono penetrate oltre la linea di demarcazione del Golan ed hanno moltiplicato i raid contro basi aeree, sistemi militari e di intelligence per prevenire una loro possibile conquista ad opera di forze giudicate “ostili”.

A Damasco, Aleppo, Hama e Homs, va diffondendosi il caos, e sul futuro del Paese, così come sulla sorte della miriade di minoranze etniche e religiose che lo abitano (a partire da quella alawita, ma non solo), aleggia la più totale incertezza.

Giacomo Gabellini, de “Il Contesto” ha intervistato in proposito il direttore di “Analisi Difesa” Gianandrea Gaiani.

Guarda il video qui sotto o a questo link.