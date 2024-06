Russian Helicopter al salone Heli-Russia 2024

Rosoboronexport (l’agenzia per l’export militare parte parte della società statale Rostec) ha mostrato l’intera produzione degli elicotteri militari (e civili) russi in occasione della XVII Fiera internazionale dell’industria degli elicotteri HeliRussia-2024 che si è tenuta a Mosca, dal 10 al 12 giugno.

«L’industria elicotteristica russa – ha comunicato il servizio stampa citando il CEO della società Alexander Mikheev – soddisfa con sicurezza le esigenze delle Forze Armate del paese con macchine moderne che hanno dimostrato le loro massime prestazioni in situazioni di combattimento reali. Le capacità produttive oggi disponibili con l’attuazione prioritaria degli ordini di difesa statale ci consentono di soddisfare pienamente [anche] i contratti di esportazione di Rosoboronexport.»

Secondo Mikheev infatti: – «Nel 2023 Rosoboronexport ha fornito elicotteri a più di dieci Paesi amici e contemporaneamente sono stati firmati nuovi documenti contrattuali. Ad oggi, ci sono più di 170 elicotteri nel portafoglio ordini di Rosoboronexport e sono previste consegne a più di venti Paesi.”

Ricordiamo che in precedenza il CEO Alexander Mikheev aveva dichiarato che i contratti per le attrezzature dell’Aviazione russa ammontavano a poco meno della metà del portafoglio totale dei contratti di Rosoboronexport per un totale di oltre 22 miliardi di dollari e di questi solo gli elicotteri da combattimento rappresentano circa 5 miliardi di dollari.

A tal proposito la Russian Helicopter ha esposto in occasione della fiera i modelli di elicotteri leggeri multiuso Ansat Aurus (VIP) e Kamov Ka-226T. Nella classe pesante è stato mostrato il nuovo elicottero antincendio Kamov Ka-32A11M, il Mi-171A3 nella versione Ricerca e Soccorso (SAR) da ricerca e salvataggio e il Mil Mi-38 nella versione passeggeri.

Immancabili i droni di varie categorie: dai piccoli droni quadricotteri “Vorobej” (passero) e “Golub'” (piccione) sviluppati dal bureau Stratim, passando per il drone russo VTOL da ricognizione “Strepet” fino al complesso da ricognizione e attacco “Hunter” sviluppato dalla bielorussa UAV Heli in grado di colpire efficacemente secondo quanto dichiarato dal costruttore i famigerati droni di superficie (USV).

Foto Russia Helicopters