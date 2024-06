Il Kenya si rafforza con mezzi blindati ed elicotteri da USA e Corea del Sud

Gli Stati Uniti hanno reso noto che forniranno alle forze armate del Kenya 16 elicotteri (8 UH-1 “Huey” e 8 MD500) insieme a 150 veicoli blindati 4×4 M1117 in base a un accordo raggiunto dopo la visita alla Casa Bianca del presidente keniota William Ruto negli Stati Uniti, nel maggio scorso, incentrata sull’invio di poliziotti kenyani ad Haiti.

I primi 200 agenti di Nairobi sono giunti in maggio nella capitale di Haiti, Port-au-Prince, avanguardia di una missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (MSSM) che dovrebbe comprendere mille poliziotti kenyani col compito di assistere e affiancare le forze di sicurezza haitiane impegnate a contrastare l’attività dilagante delle bande criminali.

Gli aiuti militari verranno consegnati a titolo gratuito, prelevati dal surplus delle forze armate statunitensi, tra il dicembre di quest’anno fine e la metà del 2025 mentre i 150 blindati giungeranno in Kenya già in settembre. Il Kenya impiega già dal 2016 otto elicotteri UH-1 Huey ceduti dagli Stati Uniti.

La Casa Bianca ha annunciato piani per potenziare l’aeroporto di Manda Bay nel nord del Kenya, già da tempo utilizzato per le operazioni contro le milizie jihadiste Shabab in Somalia, con la realizzazione di una pista da 3.300 metri in grado di accogliere i grandi velivoli cargo e jet da combattimento: si tratta del più importante rafforzamento delle infrastrutture militari statunitensi in Africa dopo il recente ritiro dei contingenti in Niger e Ciad.

Il Kenya intende aderire all’operazione “Gallant Phoenix”, un’iniziativa multinazionale guidata dagli Stati Uniti con sede in Giordania volta a condividere informazioni sulle minacce terroristiche di matrice islamica.

Il presidente Joe Biden ha anche informato il Congresso che intende designare il Kenya tra i principali alleati non NATO. “Questa designazione è concessa dagli Stati Uniti ai paesi che hanno rapporti di lavoro stretti e strategici con le forze armate e i civili della difesa statunitense. Gli Stati Uniti nutrono un profondo rispetto per il contributo del Kenya alla pace e alla sicurezza globali. Questa è la prima volta che una nazione dell’Africa sub-sahariana viene designata come uno dei principali alleati non NATO”, ha affermato la Casa Bianca.

Dal 2020, gli Stati Uniti hanno fornito al Kenya oltre 230 milioni di dollari in finanziamenti per il settore della sicurezza e della difesa civile, inclusa l’assistenza della Guardia nazionale del Massachusetts nell’ambito del Programma di partenariato e addestramento.

Altri 16 elicotteri armati MD500MD Defender risalenti alla fine degli anni ’70 giungeranno in Kenya della Corea del Sud, il cui esercito li sta sostituendo con gli elicotteri LUH-1 Surion, non prima di essere stati revisionati negli Stati Uniti.

Foto Ministero Difesa del Kenta