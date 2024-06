Il 7 ottobre tra verità e propaganda – L’attacco di Hamas e i punti oscuri della narrazione israeliana

Il brutale attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre 2023 contro le comunità di Israele attorno alla Striscia di Gaza ha rappresentato uno spartiacque nella storia israelo-palestinese. Quella scintilla ha innescato una guerra ancora più violenta a Gaza, a sua volta all’origine di una gravissima crisi regionale.

Ma cosa è realmente accaduto quel giorno? Davvero l’intelligence israeliana era all’oscuro del piano palestinese? E perché i segnali premonitori sono stati ignorati? Quel 7 ottobre hanno avuto luogo feroci combattimenti tra le forze armate israeliane e i miliziani palestinesi.

Il terribile bilancio di 1139 morti israeliani è stato attribuito alla furia di Hamas. Ma quante di quelle vittime sono rimaste uccise nel fuoco incrociato tra israeliani e palestinesi? Quante sono morte a causa dello sproporzionato uso della forza da parte dell’esercito di Tel Aviv, che ha fatto ricorso a carri armati ed elicotteri da combattimento anche in contesti urbani?

Gli uomini di Hamas sono stati accusati di spaventose atrocità, decapitazioni, mutilazioni, stupri. Ma quante di quelle accuse erano reali, e quante invece il tentativo di ingigantire gli orrori perpetrati dai palestinesi per giustificare l’inconcepibile distruzione che la successiva campagna militare israeliana avrebbe scatenato sui civili di Gaza?

In Occidente, i mezzi di informazione hanno dato voce soprattutto alla narrazione israeliana. Questo libro cerca di rispondere ai principali interrogativi sugli eventi del 7 ottobre, mettendo in luce i punti oscuri della versione ufficiale del governo Netanyahu e rivelando retroscena finora largamente ignorati.

Esso delinea un quadro d’insieme delle circostanze in cui è maturato l’attacco di Hamas, tratteggiando una rapida storia del gruppo e descrivendo la situazione a Gaza e il contesto geopolitico regionale all’origine della successiva destabilizzazione che quel tragico giorno ha provocato.

«Roberto Iannuzzi fornisce un eccellente resoconto di ciò che è accaduto tra Hamas e Israele il 7 ottobre e del perché è accaduto. Dimostra che la narrazione di Israele degli eventi di quel tragico giorno, ripetuta all’infinito dai media occidentali, è profondamente falsata. È necessario fare chiarezza e Il 7 ottobre tra verità e propaganda è un contributo importante in questa direzione».

John J. Mearsheimer

Roberto Iannuzzi – Analista di politica internazionale, ha scritto di questioni legate al tramonto dell’attuale ordine mondiale su testate italiane e straniere. È stato a lungo ricercatore presso l’UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo), dove ha approfondito temi riguardanti il mondo arabo e la politica americana nella regione. È autore di due libri: Geopolitica del collasso. Iran, Siria e Medio Oriente nel contesto della crisi globale (Castelvecchi Editore, 2014) e Se Washington perde il controllo. Crisi dell’unipolarismo americano in Medio Oriente e nel mondo (Castelvecchi Editore, 2017). Cura la newsletter «Intelligence for the People».

Roberto Iannuzzi

Il 7 ottobre tra verità e propaganda – L’attacco di Hamas e i punti oscuri della narrazione israeliana

Data pubblicazione:04-06-2024