Due notizie circolate nelle ultime ore riportano alla ribalta i contractors del Gruppo Wagner russo. Alcuni di essi, secondo quanto rivelato il 15 aprile dall’Institute for the study of the war, ora probabilmente inquadrati nei cosiddetti Africa Corps (i reparti regolari dipendenti dal ministero della Difesa assegnati allo schieramento nei paesi africani alleati di Mosca), starebbero per essere trasferiti nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina e oggetto di frequenti incursioni ucraine e dei ribelli russi filo-Kiev.

Secondo la fonte dell’ISW, le autorità russe si stanno preparando a ridistribuire distaccamenti non specificati dell’Africa Corps dall’Africa all’oblast di Belgorod e gli sforzi in corso per reclutare personale per le attività in Africa hanno in realtà lo scopo di reclutare personale da schierare in quella regione russa.

L’indiscrezione suscita qualche perplessità tenendo conto di due elementi. Da un lato gli impegni per i militari russi dell’Africa Corps sono in costante espansione: sono stati schierati in Niger il 12 aprile e sono presenti in diverse nazioni tra cui Libia, Burkina Faso, Mali e Repubblica Centrafricana dove hanno rimpiazzato (almeno nelle insegne) gli uomini del Gruppo Wagner.

Dall’altro la Russia non dovrebbe avere bisogno di forze (peraltro limitate come quelle presenti in Africa) per presidiare la regione di confine di Belgorod poggetto di incursioni delle truppe ucraine e dei ribelli russi filo-Kiev. Oltre alle truppe regolari Mosca può schierare in quella regione nutriti contingenti di Guardie di Frontiera (che dipendono dai servizi di sicurezza interna FSB), reparti della Guardia Nazionale (Rosvgardia) e del ministero dell’Interno.

Il 16 aprile una fonte citata dall’Agenzia Nova ha rivelato che in concomitanza con l’arrivo del primo contingente di truppe russe a Niamey, la capitale del Niger, Mosca sta trasferendo i contractors dell’ex gruppo Wagner dalla base di Brak al Shati, nel sud della Libia, verso altri paesi africani, sostituendoli con militari alle dipendenze del ministero della Difesa russo.

Una fonte di sicurezza libica ha riferito ad Agenzia Nova che qualche giorno fa un aereo cargo russo è atterrato a Brak al Shati con decine di militari che hanno preso in consegna la base libica, riattivata tre anni fa da Wagner, prendendo possesso di equipaggiamenti militari, armi e sistemi di difesa aerea. Lo stesso aereo si è poi diretto verso la base di Al Jufrah, nella Libia centrale, e sarebbe ora in attesa di partire verso il Niger o il Mali (nella foto sotto).

La fonte ha spiegato di non essere in grado di sapere se tutti i “mercenari” del Gruppo Wagner siano stati ormai ritirati, ma dovrebbe trattarsi dell’ultimo “lotto” rimasto in Libia.

Altre fonti hanno riferito nei mesi scorsi che molti appartenenti al Gruppo Wagner sono transitati nell’Africa Corps alle dipendenze del ministero della Difesa russo e del resto è funzionale agli interessi di Mosca rafforzare la presenza in Africa lasciando sul campo personale già esperto di quei teatri operativi.

Specie ora che diverse fonti ritengono possibile un avvicinamento alla Russia anche da parte del Ciad: Putin e il presidente golpista Idriss Déby si sono incontrati il 24 gennaio sollevando le preoccupazioni occidentali. La Francia schiera in Ciad le sue ultime forze militari presenti nel Sahel mentre gli Stati Uniti valutano di trasferire proprio in Ciad le basi aeree e di forze speciali che devono lasciare il Niger in seguito alle disposizioni della giunta di Niamey.

Un recente report dell’Institute for Security Studies sudafricano sottolinea che “dal 2017, la Russia ha utilizzato Wagner come strategia a basso costo per aumentare la propria posizione in Africa. La riorganizzazione di Wagner come Africa Corps consente alla Russia di espandere la propria strategia africana attraverso mezzi statali diretti.

