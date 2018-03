Cyber assessment sulla torretta navale OTO 76/62SR

Leonardo ha completato con successo un “cyber assessment” condotto sulla torretta navale OTO 76/62 Super Rapid (SR). Il sistema ha dimostrato un’elevata resilienza alla minaccia di attacchi cyber. L’annuncio è stato diffuso nel corso di DIMDEX (Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference).

La valutazione è parte di un processo portato avanti da Leonardo per garantire che i propri prodotti e sistemi siano protetti contro eventuali attacchi cyber ostili. Gli aggiornamenti apportati al sistema di difesa OTO 76/62 SR lo hanno reso sempre più performante ed efficace, da un lato ottimizzandone l’uso, ma dall’altro aumentandone la potenziale esposizione al pericolo cyber. Scopo dell’assessment è stato perciò quello di identificare le possibili minacce e di implementare specifiche contromisure.

Partendo dalla tecnologia adottata per l’OTO 76/62 SR e utilizzando una serie di “best practises” in termini di sicurezza informatica, è stato possibile individuare gli scenari di vulnerabilità informatica che potrebbero nascere da azioni deliberate o accidentali. Tra queste, malware e virus presenti su dispositivi rimovibili o comportamenti non corretti in termini di cyber sicurezza.

Il principale componente dell’OTO 76/62 SR è la sua console di controllo, da cui sono gestite tutte le altre parti del sistema. A seconda della configurazione del sistema, questo potrebbe includere lo STRALES (ad esempio un sistema di guida per sistema DART), il munizionamento VULCANO, oltre al dispositivo Multi Feeding (MF) per la gestione automatica delle munizioni. Partendo dalla consolle di controllo e considerando successivamente l’intero sistema d’arma, la valutazione ha permesso di individuare debolezze potenziali e predisporre una serie di misure di sicurezza per ridurre i livelli di rischio associati ai casi di vulnerabilità identificati.

Oltre a soddisfare le stringenti policy di sicurezza cyber di Leonardo, la valutazione ha dimostrato che l’OTO 76/62 SR risponde a una varietà di requisiti di sicurezza, nello specifico gli standard NISTSP800-53, ISO 15408 e ISO 27002.

Fonte: comunicato Leonardo