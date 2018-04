Da Elettronica, Hensoldt, Indra e Thales un’offerta congiunta per l’European RPAS MALE

I quattro leader europei del settore Defence Mission insieme per fornire le loro capacità uniche e complementari al servizio del programma di droni MALE (Medium Altitude, Long Endurance) promosso da Francia, Germania, Italia e Spagna – denominato European RPAS MALE (Remotely Piloted Aircraft System) – per lo sviluppo della capability ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) allo stato dell’arte (che potrà quindi essere adattata alle evoluzioni tecnologiche).

Le società Elettronica, Hensoldt, Indra e Thales, hanno firmato un “memorandum of agreement”, in conformità con i requisiti legali e normativi, confermando il loro obiettivo comune di offrire l’intera capability ISTAR per i droni MALE RPAS che includa tutti gli elementi, dai sensori alle funzionalità di computing, data processing e communications. Il team è aperto alla cooperazione con altre società.

Le quattro aziende apporteranno la loro esperienza pluriennale e la loro leadership tecnologica nel campo della Difesa elettronica e dei sistemi di missione con un approccio congiunto, riducendo sostanzialmente il rischio intrinseco di un programma così sfidante. Ciò garantirà un’implementazione “target-oriented” in termini di tempi e costi, garantendo allo stesso tempo il potenziale di crescita necessario per affrontare altri progetti nel futuro.

“Il futuro ambiente operativo delle Forze Aeree condurrà verso una varietà di piattaforme aeree integrate in un’unica rete che fungerà da moltiplicatore di forze”, ha dichiarato Thomas Müller, CEO di Hensoldt. “La stretta interazione tra i sistemi di missione delle varie piattaforme è fondamentale per sfruttare il vantaggio di una rete così complessa. Pertanto, l’architettura del nuovo sistema di missione RPAS deve essere affidata agli esperti in materia fin dall’inizio, adattandone lo sviluppo indipendentemente dalle specificità di ogni singola piattaforma”.

“Thales, Hensoldt, Elettronica e Indra hanno grandi ambizioni basate su una visione condivisa della trasformazione digitale del settore in cui operano e dei loro clienti. Thales utilizzerà la propria esperienza nei sistemi di Defence Mission attraverso quattro tecnologie digitali chiave, ovvero, Connectivity, Big Data, Intelligenza Artificiale e Cybersecurity. Offriamo ai nostri clienti tecnologie decisive per adottare la migliore decisione in tempo reale”, ha dichiarato Patrice Caine, Presidente e CEO di Thales.

“Stiamo costruendo una cooperazione industriale in Europa, preparandoci per un futuro in cui gli investimenti nel settore della difesa saranno realizzati principalmente a livello europeo. Questa alleanza aprirà la strada a futuri programmi, attualmente in fase di definizione in Europa”, ha affermato Ignacio Mataix, Executive Director di Indra.

“La nostra pluriennale esperienza nei programmi di collaborazione e il nostro mindset apporteranno un beneficio concreto in termini di riduzione del rischio e piena soddisfazione del requisito ISTAR. La collaborazione con i nostri storici partner europei garantirà elevati livelli di successo”, ha dichiarato Enzo Benigni, Presidente e CEO di Elettronica.

Il programma europeo MALE RPAS è gestito dalla European procurement agency OCCAR. Il 26 agosto 2016 è stato firmato un contratto di Definition Study con i produttori di aeromobili europei Airbus Defence and Space, Dassault e Leonardo. Il lancio della fase di sviluppo è previsto per il 2019.

Fonte: comunicato Thales, Hensoldt, Elettronica e Indra

Foto EDA