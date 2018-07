Airbus al Farnborough International Airshow 2018

Airbus SE presenterà al Farnborough International Airshow 2018 un ampio portafoglio di prodotti e servizi innovativi, in grado di rispondere ai bisogni dell’industria aerospaziale di oggi e di domani.

Attraverso una mostra statica e voli dimostrativi, Airbus esibirà la propria gamma di aerei commerciali moderni e altamente efficienti, che hanno una capacità variabile da 100 a oltre 600 posti. La mostra statica prevede l’esposizione di due A220-300 (un aeromobile adibito ai test e un aereo del vettore airBaltic), a fianco del più piccolo A220-100.

Questi nuovi modelli si sono da poco uniti alla famiglia di aeromobili a corridoio singolo di Airbus, in seguito al recente accordo che ha visto Airbus acquisire una quota di maggioranza nel programma di aeromobili da 100 a 150 posti. Nella giornata di mercoledì sarà esposto anche un A321neo. Gli ultimi modelli widebody di Airbus, l’A330-900neo e l’A350-1000, parteciperanno per la prima volta ai voli dimostrativi organizzati a Farnborough.

L’A330neo, che presenta nuove ali migliorate e motori di ultima generazione, entrerà in servizio nel 2018. Dal canto suo, l’A350-1000 è dotato delle tecnologie aerodinamiche più recenti e avanzate, in grado fornire livelli di efficienza senza pari sulle rotte di lungo raggio. Saranno esposti anche un A330-900neo del cliente di lancio TAP Air Portugal e un A350-1000 del vettore di lancio Qatar Airways. Per quanto riguarda gli aeromobili di grandi dimensioni, nella seconda metà della settimana Airbus metterà in mostra un A380 del vettore Hi Fly, dimostrando così la flessibilità dell’aeromobile a doppio ponte.

Airbus Helicopters presenterà diversi prodotti e soluzioni leader del mercato, oltre ai risultati principali delle attività di ricerca e di sviluppo nel campo dei droni. Nell’area espositiva ci sarà un elicottero H125 monomotore equipaggiato con speciali sensori e un kit di telemetria, che consentono di trasmettere in tempo reale le prestazioni del pilota e dell’aeromobile nel corso dei programmi di addestramento.

L’elicottero sarà consegnato durante l’Airshow a QinetiQ, per essere utilizzato dalla scuola britannica per piloti collaudatori Empire Test Pilots’ School. I visitatori di Farnborough potranno inoltre vedere un modello in scala reale del drone ad ala volante VSR700, che offre alle navi militari una capacità di sorveglianza che arriva oltre l’orizzonte.

Airbus Defense and Space presenterà la propria vasta gamma di prodotti nell’ambito degli aerei militari, dei sistemi spaziali, delle comunicazioni sicure e dei droni. Un aereo per il trasporto militare A400M con i colori della Royal Air Force parteciperà ai voli dimostrativi e potrà essere ammirato all’interno dell’area espositiva statica.

Equipaggiato con tecnologie all’avanguardia, l’A400M è in grado di eseguire missioni di trasporto strategiche e tattiche e di effettuare anche il rifornimento di carburante in volo. Sarà in mostra anche Zephyr, il drone stratosferico di Airbus ad alimentazione mista solare-elettrica, che detiene il record mondiale di volo in altezza e abbina i vantaggi di un satellite con la flessibilità e la persistenza di un drone.

Leader mondiale in questo settore, Airbus presenterà la propria rete di comunicazioni sicure e le soluzioni di cybersecurity all’interno della “bolla” interattiva che si trova nel Padiglione Airbus. Sarà molto presente anche la divisione aerospaziale, in particolare attraverso il programma di sorveglianza ambientale Copernicus, i cui satelliti Sentinel sono progettati e realizzati da Airbus. All’interno dell’area “Space Zone” Airbus esporrà il prototipo del rover ExoMars, che si muoverà sulla superficie di Marte ricreata appositamente in una simulazione. Anche la soluzione di comunicazione aerea “Network for the Sky” sarà presentata al pubblico per la prima volta.

La “bolla” interattiva posizionata nel Padiglione illustrerà quattro grandi temi sui quali Airbus sta attualmente lavorando. Lo spazio dal titolo “Future of Flight” mostrerà in che modo Airbus stia migliorando i propri prodotti per dar forma al futuro della mobilità, con aeromobili quali l’A321LR, a corridoio singolo, destinato a nuovi mercati per il lungo raggio, l’elicottero H160 e i progetti di mobilità urbana aerea quali Vahana e CityAirbus.

Lo spazio “Secure World” presenta la visione di Airbus per quanto riguarda il settore difesa e sicurezza e, in particolare, i sistemi connessi della famiglia Future Air Power, progettati per combattere le minacce di domani.

Lo spazio “From Data to Insight” mostra in che modo Airbus utilizzi la potenza dei dati mediante iniziative digitali, quali la piattaforma dati Skywise. Un altro spazio espositivo darà rilievo alle iniziative lanciate da Airbus per creare un futuro sostenibile, a fianco dei suoi più importanti partner e stakeholder.

Fra i progetti vi è anche il dimostratore alare “Blade” con ala a flusso laminare sviluppato nell’ambito del programma di ricerca europeo Clean Sky. Secondo fornitore della Royal Air Force e primo fornitore di aeromobili widebody, Airbus manifesterà inoltre il proprio supporto nei confronti delle forze aeree britanniche in occasione delle celebrazioni del loro centenario.

L’International Air Show di Farnborough si svolgerà dal 16 al 22 luglio 2018. I giornalisti accreditati sono invitati a visitare l’area stampa del Padiglione Airbus (OE13), luogo in cui verrà effettuata la maggior parte degli annunci. I comunicati stampa saranno pubblicati in una pagina specifica del sito Airbus. I media accreditati hanno la possibilità di effettuare visite agli aeromobili, organizzate tutti i giorni a partire dalle 9:30.

Airbus è leader a livello mondiale nel campo dell’aeronautica, dello spazio e dei relativi servizi. Nel 2017 ha registrato ricavi per 59 miliardi di euro rideterminati ai sensi dell’IFRS 15 con una forza lavoro di circa 129.000 persone. Airbus offre la gamma di aeromobili di linea più completa sul mercato, con capacità fra i 100 e gli oltre 600 posti. Airbus è inoltre un leader europeo nel mercato degli aeromobili per il rifornimento in volo, da combattimento, per trasporto e missioni ed è al primo posto in Europa e fra i leader a livello mondiale nell’industria spaziale. Airbus offre inoltre la gamma di elicotteri civili e militari più efficiente al mondo.

Fonte: cionunicato Airbus