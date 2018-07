Thales Alenia Space al Farnborough International Airshow 2018

Thales Alenia Space presenta un viaggio entusiasmante nello spazio attraverso una Space Digital Experience al salone di Farnborough 2018, esattamente dal 16 al 22 Luglio presso lo stand Thales Alenia Space nella zona Spazio e presso lo Chalet Thales.

Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), fornisce satelliti e costellazioni di satelliti basati su soluzioni che rispondono alle esigenze di connettività, localizzazione, osservazione, di un mondo in continua evoluzione, e sviluppa strumenti per la ricerca scientifica per proteggere meglio il nostro pianeta e per esplorare l’Universo. Thales Alenia Space mira all’innovazione continua per lo sviluppo di nuove soluzioni per una vita più sostenibile sulla Terra. BlackSky, ad esempio, la nuova piattaforma digitale per l’accesso ai dati che fornisce servizi di monitoraggio geospaziali, sarà mostrata nello stand Thales Alenia Space durante lo show.

In UK, Thales Alenia Space continua ad incrementare le proprie competenze per la crescita del settore spaziale in UK, con l’obiettivo di ottenere £40bn del mercato spaziale mondiale entro il 2030, confermandosi prime contractor in UK non solo per le missioni nazionali ma anche per quelle dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) .

Thales Alenia Space in UK ha contribuito ampiamente alla piattaforma satellitare di telecomunicazioni Spacebus NEO e alla realizzazione del Propulsion Centre Competence di Thales Alenia Space. Con un i team di ingegneri progettisti ad Harwell e una camera pulita di oltre 550mq a Belfast, nel sito UK, che racchiude le competenze di Thales, i satelliti vengono costruiti per poi essere trasferiti per l’integrazione nelle camere pulite di Cannes.

Thales Alenia Space in UK contribuisce inoltre a numerosi programmi ESA, incluso il rover di ExoMars e il radiometro a banda larga, uno nuovo strumento parte del programma dell’ ESA EarthCARE con lo scopo di aiutare gli scienziati a comprendere meglio il cambiamento climatico. Nel 2017, l’ agenzia spaziale britannica ha selezionato Thales Alenia Space in UK per assemblare, integrare e testare MicroCarb, una missione congiunta tra UK e Francia il cui lancio è previsto nel 2010 per monitorare le sorgenti e i pozzi di assorbimento di carbonio; nel 2018 , l’azienda ha vinto un contratto per l’assemblaggio, integrazione, test e la parte avionica per Plato, un programma ESA previsto nel 2026.

BlackSky

Thales Alenia Space, Telespazio, joint venture tra Leonardo 67% e Thales (33%) e Spaceflight industries hanno finalizzato la loro unione. Insieme produranno 60 piccoli satelliti di osservazione della Terra e forniranno innovativi servizi geospaziali. Thales Alenia Space e la compagnia americana Spaceflight Industries hanno creato una joint venture 50/50 denominata LeoStella LLC. “Questa joint venture, che unisce le competenze di Spaceflght Industries nella progettazione di piattaforme ad alta tecnologia e l’esperienza industriale di Thales Alenia Space nella realizzazione di costellazioni di satelliti di telecomunicazioni, offrirà una capacità produttiva che supera le esigenza del sistema BalckSky. Questa partnership riflette la strategia di trasformazione del “new space” che Thales Alenia Space sta sviluppando allo scopo di diventare il più importante produttore di satelliti miniaturizzati per costellazioni con alta frequenza di rivisitazione, sia in Europa che negli Stati Uniti” – ha dichiarato Jean Loïc Galle, Presidente e Amministratore Delegato di Thales Alenia Space – “ BlackSky offre una piattaforma digitale per l’accesso ai dati spaziali, un approccio, questo, totalmente il linea con la strategia Thales in termini di data management e Artificial Intelligence.

Spacebus NEO

Thales Alenia Space ha iniziato lo sviluppo della sua nuova linea di satelitti per le Telecomunicazioni con l’obiettivo di fornirre una soluzione di satelliti geostazionari più accattivante , per rispondere alle esigenze degli operatori sul mercato mondiale dei satelliti di telecomunicazioni altamente competitivo. Questa linea di prodotto sarà finanziata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) attraverso il programma ARTES (Advanced Research in Telecommunication Systems) e dall’agenzia spaziale francese (CNES). Sono stati ordinati già 4 modelli di volo da clienti istituzionali e commerciali ed il primo lancio è previsto nel 2019.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space