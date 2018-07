Il sensore Leonardo SAGE integrato sull’UAV MQ-9B Reaper

Farnborough – Leonardo e General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) hanno firmato un accordo che prevede investimenti congiunti per integrare il SAGE di Leonardo, sistema di sorveglianza per la protezione di velivoli, a bordo del sistema a pilotaggio remoto GA-ASI MQ-9B. Il SAGE sarà integrato nella cellula del MQ-9B senza la necessità di pod esterni, verrà offerto come sistema off-the-shelf e incorporato nel velivolo come configurazione base per i clienti del velivolo nelle versioni Sky Guardian e Sea Guardian per la sorveglianza marittima. L’installazione è in corso e il MQ-9B equipaggiato con il SAGE sarà disponibile all’inizio del 2019.

SAGE è un sensore digitale ELINT (ELectronic INTelligence) con capacità RWR (Radar Warning Receiver) incorporata. E’ in grado di rilevare, identificare e geo-localizzare i segnali in radio frequenza come i radar per il controllo del tiro, e può allertare gli operatori di potenziali minacce per l’aereo.

SAGE può, inoltre, identificare la posizione e i dati parametrici di emittenti in radio frequenza da una piattaforma, potenziando il quadro tattico di insieme e la situational awareness dell’operatore. Il sistema è già in servizio con la Marina sudcoreana e brasiliana e con

l’Aeronautica dell’Indonesia.

Il SAGE verrà integrato nella struttura del MQ-9B, senza necessità di un pod esterno. Questo garantirà prestazioni ottimali, ad esempio una miglior visibilità rispetto ad una soluzione con pod, consentendo di avere più spazio a disposizione per l’installazione di altri sistemi e sensori. Anche la massa della piattaforma, incluso il sensore, risulterà ridotta, aumentando la capacità di permanenza in volo. Oltre al SAGE, la gamma di sensori avanzati di Leonardo è perfettamente complementare al velivolo MQ-9B nelle sue configurazioni Sky Guardian e Sea Guardian.

In questa prima fase, la partnership tra Leonardo e GA-ASI prevede la valutazione di altre opzioni per specifiche

missioni. Queste potranno essere proposte a vari clienti, incluso il Regno Unito. L’MQ-9B è stato

progettato in modo tale da soddisfare i rigorosi requisiti per la certificazione di aeronavigabilità da parte di autorità civili e militari, ciò significa che tra i futuri clienti potrebbero esserci anche organizzazioni civili.

I dati forniti da un equipaggiamento elettronico di auto-protezione sono tanto importanti quanto

l’equipaggiamento stesso. Quando le minacce cambiano, gli operatori devono poter aggiornare i sistemi.

La competenza di Leonardo nella protezione dei velivoli permette di offrire un supporto operativo specifico (EWOS – Electronic Warfare Operational Support), aumentando così l’efficacia dei suoi prodotti e permettendo ai clienti di mantenere gli apparati aggiornati e pronti all’impiego operativo. Gli apparati di protezione elettronica di Leonardo sono flessibili e programmabili.

Consentono l’uso di dati pre-esistenti, così come possono svia base a disposizione con nuovi parametri. Leonardo è in grado di fornire un servizio gestito di supporto EWOS, così come di trasferire know how per permettere lo sviluppo di capacità e competenze autonome.

Fonte: comunicato Leonardo

Tutte le news da Farnborough nella sezione Industria