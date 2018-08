Leonardo: record di ordini nel business Meteo nella prima metà del 2018

Leonardo, attraverso la controllata tedesca Selex ES GmbH, ha siglato una serie di contratti internazionali per la famiglia di radar Meteor per applicazioni meteorologiche. Le offerte hanno seguito l’annuncio a marzo di un importante contratto in Australia che vedrà la Società fornire e installare nuovi sistemi radar per la banda S-Band e C-Band nel Paese.

Tra i nuovi accordi in p imo piano il continente africano, in cui Selex ES GmbH è stata scelta per fornire e installare sistemi radar meteorologici X-Band in aeroporti del Camerun, della Repubblica del Congo e del Madagascar. I sistemi saranno utilizzati per rilevare il fenomeno del windshear, delle correnti convettive e di turbolenza, così da fornire informazioni tempestive ai controllori del traffico aereo. In questi sistemi sarà integrata la soluzione proprietaria di Leonardo ShearScout® per il rilevamento del windshear che comprende i radar meteorologici Meteor 60DX.

Nell’area dell’Asia-Pacifico, Selex ES GmbH fornirà radar meteorologici e sistemi a clienti in Malesia e in Indonesia. Nel primo Paese la Società fornirà tre radar meteorologici Meteor 60DX, incluso il suo software proprietario Rainbow 5 per l’elaborazione e la visualizzazione integrata di dati provenienti da diversi sensori e il sistema web based di supporto alle decisioni SmartWx.

In Indonesia, l’agenzia governativa per la meteorologia, la climatologia e la geofisica (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ha scelto Leonardo per fornire un sistema integrato chiavi in mano che comprenderà un centro nazionale di elaborazione dati raccolti da più sistemi radar che utilizzerà il software proprietario Rainbow 5. Il sistema, composto inizialmente da 21 radar integrati, potrà arrivare ad includere più di 60 sistemi anche di altri fornitori.

Nelle Americhe, Selex ES GmbH ha siglato un contratto per installare il primo sistema radar meteorologico Rainscanner in Perù. Il radar sarà utilizzato da un’università peruviana per la ricerca scientifica nei settori della meteorologia, climatologia, ecologia e sviluppo agricolo. In particolare, Rainscanner rileverà e monitorerà le minacce eco-climatiche sulla costa settentrionale del Perù, di rilievo nel caso del Fenomeno di El Niño, che produce fenomeni meteorologici estremi nella regione. Inoltre, un cliente di Bermuda ha selezionato l’azienda per aggiornare il suo attuale sistema radar Klystron con banda S. Il radar Meteor 1500S attualmente installato sarà aggiornato al Meteor 1700S: un radar meteorologico S-Band, Klystron con tecnologia a doppia polarizzazione.

Nuovi contratti anche in Europa da clienti consolidati come Météo France, il servizio meteorologico francese, che ha siglato un contratto quadro con l’azienda per fornire fino a sei sistemi radar magnetron S-Band, con l’obiettivo di modernizzare la rete radar meteorologica francese, sostituendo i sistemi esistenti in Francia e quelli in uso con i dipartimenti d’oltremare. Dal nord Europa un ulteriore contratto quadro relativo a cinque radar meteorologici magnetron in banda C Meteor 735C dell’azienda.

Gli ultimi successi, ottenuti nell’ambito di selezioni su base competitiva, confermano le capacità dell’azienda nello sviluppo di tecnologie e sistemi e ne rafforzano il posizionamento nel mercato internazionale dei radar meteorologici.

Fonte: comunicato Leonardo