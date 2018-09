Ad Elettronica Group il premio per l’innovazione della camera di commercio di Singapore

La camera di Commercio italiana a Singapore (ICCS) ha conferito ad Elettronica Group il premio per l’innovazione come migliore multinazionale italiana sul territorio, la cui sede di rappresentanza è guidata da Gianluca Trezza. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso dell’annuale cerimonia dei Business Awards al Fullerton Bay Hotel.

A ritirare il premio, giunto alla sua nona edizione, Paolo Izzo (Vice President International Sales) e Gianluca Trezza (Branch Manager Singapore): «A meno di quattro anni dal nostro insediamento – spiega Izzo – Elettronica è entrata a far parte delle eccellenze italiane operanti nella “Città del Leone”. Un risultato eccezionale per un’azienda dell’Aerospazio e Difesa, collocata, quindi, ben al di fuori del concetto più classico di ‘Made in Italy’.

Un sincero ringraziamento va alla Camera di Commercio che ha riconosciuto i nostri sforzi onorandoci con questo premio così importante». L’orgoglio per questo primato, è stato sottolineato anche dal direttore generale del Gruppo Elettronica, Domitilla Benigni: «Questo prestigioso riconoscimento è una conferma che la strada intrapresa è quella giusta e ripaga i nostri investimenti in eccellenza, innovazione ed uso di tecnologie proprietarie. Sono questi i tre pilastri su cui si fonda la mission del Gruppo e che hanno permesso di lasciare inalterato il nostro status di leader nel panorama italiano ed internazionale, in questa nicchia di mercato».

Il Gruppo Elettronica, specialista a livello mondiale della Difesa Elettronica, è presente con oltre 3000 sistemi ad altissima tecnologia proprietaria, presso le Forze Armate di più di 30 Paesi nei 5 continenti. Capofila del Gruppo è Elettronica, una azienda ad alta tecnologia che da oltre 65 anni è leader nella progettazione, sviluppo e fornitura di sistemi di sorveglianza strategica, difesa e contromisure elettroniche coprendo tutti gli aspetti della Difesa Elettronica (banda radar, infrarosso e comunicazioni) per uso navale, aereo e terrestre.

Fondata a Roma nel 1951, è oggi controllata dalla famiglia Benigni, con Leonardo e Thales nella compagine azionaria. Fanno parte del Gruppo, Elettronica Gmbh, società con sede in Germania, centro di eccellenza nella Homeland security e CY4GATE, costituita nel 2014 da una joint venture con Expert System per rispondere alle nuove minacce cyber sia in ambito militare che civile, leader nella Cyber Electronic Warfare, Cyber Security e Cyber Intelligence.

Elettronica Group vanta un record di collaborazioni nazionali e internazionali di successo, con i suoi sistemi a bordo dei principali programmi e piattaforme militari europei tra cui l’aereo Eurofighter Typhoon, l’elicottero NFH-90, le navi PPA italiane, le navi italo francesi Horizon e FREMM e una vasta gamma di progetti nel Golfo, in Medio Oriente e in Asia.

Fonte: comunicato Elettronica Group