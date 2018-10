Ancora veicoli Rheinmetall Fuchs 2 per l’Ageria

Potrebbe essere l’Esercito Algerino il cliente di Rheinmetall che ha ordinato componenti per la realizzazione di 400 veicoli da trasporto truppe corazzati Fuchs 2 per un valore superiore a cento milioni di euro. Rheinmetall ha annunciato il “contratto a tre cifre” da un “cliente internazionale” l’8 ottobre con consegne previste nel 2019-2020.

È altamente probabile che l’Algeria sia il cliente non divulgato in quanto è l’unico a produrre su licenza Fuchs-2 al di fuori della Germania.

Nel 2011 la Germania ha autorizzato l’esportazione di 54 veicoli Fuchs per un valore di 195 milioni di euro in Algeria, nonché altri veicoli militari per un valore di 286 milioni di euro.

Nel 2014 ha firmato un accordo da 2,7 miliardi di euro per la produzione di 980 veicoli Fuchs-2 e uno stabilimento ad hoc fu successivamente costruita nel nord-est dell’Algeria.

A metà 2015 l’Algeria aveva ricevuto circa 250 Fuchs-2, equipaggiati con corazze MEXAS o AMAP e torrette armate a controllo remoto.

In Germania sono stati costruiti circa 1.400 veicoli Fuchs in una moltitudine di varianti diverse. Il Fuchs-2 è una versione aggiornata del corazzato da trasporto personale originale, che è entrato in servizio in Germania nel 1979 e viene aggiornato per garantire il servizio per almeno un altro decennio.

Il Fuchs-2 presenta un comparto di combattimento più grande, un motore più potente, una marcia rinnovata, una migliore sopravvivenza ed elettronica digitale.

L’Algeria (paese africano che più spende pef la Difesa) è un cliente importante per l’hardware militare tedesco che include due fregate Meko A200 ordinate da Thyssen-Krupp nel 2012 oltre a veicoli 4×4 e camion Daimler.

Molti di questi veicoli sono prodotti localmente dalla compagnia algerina di fabbricazione di veicoli (SPA SAFAV-Tiaret) e comprendono Mercedes Benz G class e modelli Sprinter per i ministeri algerini della difesa, della sicurezza nazionale e della giustizia. L’Algeria produce anche veicoli Mercedes Zetros, Actros, Unimog, Ategor e Axor.

Fonte: Defenceweb

Foto Rheinmetall