Corsi e dimostrazioni in ambito NATO e UE per la Scuola NBC

La Scuola Interforze per la Difesa NBC (Nucleare, Biologica e Chimica) ha ospitato due importanti attività di carattere internazionale che hanno visto operare molteplici team specialistici nell’ambito CBRN (Chemical Biological Radiological Nuclear) ed EOD (Explosive Ordnance Disposal).

In particolare, lo scorso 11 ottobre l’Istituto ha concluso un’attività dimostrativa, alla quale hanno preso parte il 7° Reggimento di Difesa NBC “Cremona” e il Centro Eccellenza C-IED, a favore di osservatori provenienti da numerosi paesi dell’Unione Europea nell’ambito del Workshop ospitato dall’Università di Roma “Tor Vergata” in seno al progetto eNOTICE (European Network of Training Center), promosso nell’alveo del Programma Quadro “Horizon 2020” e coordinato a livello europeo dall’Université Catholique de Louvain (Belgio).

L’Unione Europea, con tale progetto, si pone l’obiettivo di creare una rete di centri di formazione, sperimentazione e addestramento tesi a migliorare la capacità di formazione CBRN e a promuovere una maggiore collaborazione tra i centri di formazione e di ricerca.

Il 12 ottobre si è concluso, invece, dopo due settimane di specifico addestramento CBRN, il corso Nato Selected, Operational Sampling Course (Campionamento Operativo) giunto ormai alla sua 15^ edizione. In tale contesto, i frequentatori provenienti da Paesi della NATO e PfP (Partners per la Pace), si formano a lavorare in ambienti fortemente contaminati al fine di assolvere il delicato compito di raccogliere ed inviare ai laboratori di analisi, sostanze derivanti sia dall’impiego di armi di distruzione di massa propriamente sviluppate sia da incidenti legati al comparto tecnologico – industriale.

Le grandi potenzialità e l’elevata qualità della proposta formativa offerta, riconoscono ancora una volta alla Scuola Interforze per la Difesa NBC un posto di primordine in ambito nazionale ed internazionale e soprattutto una risorsa formativa di riferimento di eccellenza per le unità delle Forze Armate che esprimono le proprie capacità in occasione di esercitazioni multinazionali ed operazioni nazionali e fuori area.

Lo scorso settembre a Santa Severa assetti dell’Esercito e dell’Aeronautica Militare hanno partecipato alla fase finale dell’esercitazione multinazionale Coronat Mask 2018 (COMK 18) tesa a favorire lo sviluppo di concrete capacità operative assegnabili ad una Combined Joint CBRN defence Task Force – unità specialistica annualmente creata a favore della NATO per la specifica minaccia – addestrando e certificando gli assetti specialistici dei Paesi partecipanti.

Il 3° Stormo Villafranca dell’Aeronautica Militare e il 7° Reggimento Cremona dell’Esercito, impegnati lo scorso luglio nell’ambito della complessa esercitazione Precise Response 18, rappresentano reparti di eccellenza e di riferimento nell’ambito della difesa CBRN.

Il 3° Stormo, tra le molteplici capacità che detiene, opera in contesto multinazionale ed inter-agenzia, tanto in attività addestrative quanto in operazioni reali, quale ente di riferimento di Forza Armata per le attività operative e addestrative nel settore Air CBRN, avvalendosi di sofisticate tecnologie e mezzi all’avanguardia aviotrasportabili che ne garantiscono l’immediata proiettabilità. Il 7° reggimento difesa NBC è l’unica unità dell’Esercito Italiano nel suo genere deputata ad assicurare la protezione delle forze terrestri in operazioni, ponendo in essere tutte le attività tecnico-tattiche necessarie a garantire il continuo delle operazioni anche in ambiente contaminato CBRN.

In particolare, le capacità di settore sviluppate e già validate dalla NATO possono trovare applicazione anche nel supporto alle varie componenti istituzionali quali ad esempio Ministero della Salute, Prefetture, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, 118, in caso di emergenze territoriali e nazionali secondo la peculiare logica del “dual use”.

Fonte Stato Maggiore Difesa