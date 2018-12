Test positivi per il missile Sea Venom-ANL di MBDA

Il missile anti-nave Sea Venom-ANL di MBDA ha condotto con successo un ulteriore test a fuoco registrando una significativa pietra miliare per il programma di cooperazione anglo-francese.

Condotto il 14 novembre da un elicottero di prova Dauphin dalla Direction Générale de l’Armement (DGA) presso il poligono missilistico di Ile du Levant, il test ha rappresentato l’ultimo lancio per il missile prima dell’inizio delle prove di qualificazione nel 2019.

Quest’ultima prova ha messo in evidenza le capacità “lock on before launch” (LOBL) del issile Sea Venom ANL, con le immagini del seeker a infrarossi del missile utilizzate dall’operatore per designare l’obiettivo prima del lancio.

Frank Bastart, capo del programma Sea Venom-ANL di MBDA, ha dichiarato: “Questo ultimo test di successo rappresenta una pietra miliare per il programma che fornirà un notevole aumento delle capacità di attacco navale alle nostre forze armate.

Durante tutta la campagna di prove abbiamo continuato a spingere il sistema e le sue modalità operative ai suoi limiti. Il successo di questi test testimonia l’ineguagliabile performance del missile Sea Venom-ANL”.

Il Sea Venom-ANL è in grado di essere lanciato da una vasta gamma di piattaforme e verrà utilizzato nei futuri elicotteri HIL (Hélicoptère Interarmées Léger) della Marine Nationale e dafli AW 159 Wildcat della Royal Navy. Questo missile da 120 kg è progettato per consentire alle marine di affrontare una serie di minacce, tra cui motovedette, corvette e obiettivi costieri.

Il missile è in grado di sparare sia in modalità “lock on before launch” (LOBL) sia in modalità “lock after after launch” (LOAL), con un datalink bidirezionale e un seeker di immagini che offre all’operatore la possibilità di monitorare l’ingaggio, eseguirne la messa a punto, selezionare un nuovo obiettivo o interrompere la missione se necessario.

Fonte: comunicato MBDA

Foto DGA