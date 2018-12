L’esercitazione Cyber Shield 2018 organizzata da Leonardo

Si è tenuta il 13 dicembre la seconda edizione del contest di sicurezza informatica “Cyber Shield: facing the threat” organizzato dal CERT (Computer Emergency Response Team) della Sicurezza di Leonardo, presso la sede di via Faustiniana a Roma.

Nel corso della competizione, dedicata a gestori di infrastrutture critiche nazionali quali istituzioni governative, militari e finanziarie, sono stati simulati casi concreti di incidenti informatici. In particolare, lo scenario ricostruito per Cyber Shield 2018 è stato incentrato sul furto di informazioni ai danni di un’azienda ad opera di un gruppo di cyber criminali focalizzandosi sui dati di un drone, elemento inedito per questo tipo di esercitazioni.

Scopo dell’esercitazione è stato quello di incrementare competenze e prontezza nella risoluzione di attacchi cyber, oltre a favorire la condivisione di tecniche operative e procedure e il lavoro di squadra.

Cyber Shield 2018 ha visto impegnati 21 team, composti da 4 membri ciascuno. Da remoto hanno partecipato anche realtà europee e statunitensi e, con il ruolo di osservatori, decine di rappresentanti di istituzioni governative, militari e finanziarie. In un contesto globale digitale in cui le minacce informatiche sono sempre più pervasive e strutturate, si impone una evoluzione della strategia nel concepire e difendere il perimetro aziendale, così come il patrimonio tecnologico, informativo e intellettuale di ogni organizzazione

civile o militare, nell’ottica di favorire la collaborazione e la condivisione reciproca.

Leonardo considera la protezione delle informazioni aziendali una priorità per il raggiungimento dei propri obiettivi e di quelli dei suoi stakeholder. Con infrastrutture dedicate in Italia e nel Regno Unito, Leonardo è partner tecnologico di agenzie governative, imprese e organizzazioni nazionali e internazionali per attività di protezione informatica, grazie anche ad accordi con il settore pubblico e privato.

Fonte: comunicato Leonardo