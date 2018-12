Altri 4 M-346 per l’Aeronautica Polacca

Leonardo ha annunciato che il Ministero della Difesa della Polonia ha esercitato le opzioni per l’acquisizione di ulteriori quattro M-346 Advanced Jet Trainers (AJT) previste dal contratto firmato nel marzo 2018.

L’esercizio delle opzioni, del valore di circa 130 milioni di euro, include il supporto logistico e un aggiornamento del sistema IFF dell’intera flotta di M-346 polacchi allo standard NATO STANAG

4193 Edition 3 sviluppato da Leonardo.

Con questa acquisizione l’Aeronautica polacca conclude il processo di modernizzazione della flotta di velivoli da addestramento avanzato. Con una flotta di 16 velivoli, che sarà completata entro il 2022, la Polonia diventa il secondo maggiore cliente export dell’addestratore avanzato di Leonardo.

Gli M-346 ad oggi ordinati da Italia, Polonia, Singapore e Israele sono in totale 76. Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Oggi Leonardo e il Ministero della Difesa della Polonia hanno compiuto un importante passo in avanti verso la modernizzazione dell’Aeronautica polacca. Siamo orgogliosi di questa ulteriore dimostrazione di fiducia da parte di questo importante cliente. Rafforziamo in tal modo ancora di più la nostra stretta collaborazione con la Polonia”.

Lucio Valerio Cioffi, Capo della Divisione Velivoli di Leonardo, ha dichiarato: “Grazie al nostro sistema di addestramento di cui la flotta di 16 M-346 è parte, l’Aeronautica polacca avrà a disposizione una capacità addestrativa eccezionale e all’avanguardia di cui beneficerà la sua prossima generazione di piloti”.

Grazie a oltre 50 anni di esperienza nel settore, le avanzate soluzioni addestrative di Leonardo consentono ad un cadetto dell’Aeronautica di ottenere la qualifica di pilota per i caccia di ultima generazione con una riduzione dei costi fino al 50%.

Il nuovo successo dell’M-346 consolida la presenza di Leonardo in Polonia, dove l’azienda impiega 3000 dipendenti altamente qualificati nello stabilimento elicotteristico di Świdnik, Lublino. Leonardo vanta una collaborazione di lunga data con il gruppo polacco PGZ nell’ambito del programma Rosomak relativo alla fornitura della torretta Hitfist da 30 mm all’Esercito polacco.

Leonardo contribuisce, poi, in modo significativo alla sicurezza del Paese attraverso vari programmi tra i quali rientrano la fornitura della componente di terra dedicata alla gestione e analisi dei dati provenienti dai satelliti di osservazione della terra COSMO-SkyMed e i sistemi radar per la difesa aerea e i sistemi di sorveglianza costiera.

Fonte: comunicato Leonardo