Gli avvicendamenti ai vertici della Difesa sudcoreana

Seul nomina i nuovi vertici della difesa sudcoreana avvicendando i capi dell’esercito, dell’aeronautica e del corpo dei marines.

Il ministero della Difesa ha riferito che il tenente generale Suh Wook, direttore generale delle operazioni presso lo Stato Maggiore della Difesa (JCS), è stato scelto come nuovo capo di stato maggiore dell’esercito per sostituire il generale Kim Yong-woo, che ha guidato la forza armata dall’agosto 2017.

Il generale Won In-choul, vice capo dello Stato Maggiore della Difesa, è stato nominato a capo di stato maggiore dell’aeronautica al posto del Gen. Lee Wang-keun, in carica dall’agosto 2017.

Il maggiore generale Lee Seung-do, comandante del gruppo di controllo della prontezza militare dello Stato Maggiore della Difesa, è stato nominato comandante del Corpo dei Marines in sostituzione del Ten. Gen. Jun Jin-goo, che ricopriva la posizione dall’aprile 2017.

Secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap, Suh, il capo di stato maggiore dell’esercito designato, vanta una vasta esperienza e competenza nelle operazioni militari avendo guidato diverse unità dell’esercito sul campo. In precedenza è stato comandante del 1° corpo d’armata e della 25^ divisione dell’esercito.

Alcuni osservatori hanno riferito che la decisione di nominarlo per ricoprire la massima posizione militare è stata presa soprattutto in vista della ripresa del controllo operativo (OPCON) in tempo di guerra da Washington.

Won, invece è stato nominato sottotenente nel 1984, è esperto nelle manovre di difesa aerea. Precedentemente aveva guidato il comando delle operazioni aeree e la divisione di supporto militare dello Stato Maggiore della Difesa.

Won è stato molto interessato nell’attuale iniziativa del governo per la riforma della difesa volta a creare un esercito più piccolo ma più tecnologico e sull’applicazione dell’accordo militare inter-coreano dello scorso anno, volto a disinnescare le tensioni di confine e a creare fiducia.

Come riportato in un articolo del 2 agosto 2018 su Analisi Difesa, il numero di ufficiali con il grado di generale sarà ridotto dagli attuali 436 a 360 entro il 2022, proprio alla fine del mandato quinquennale del presidente Moon. Ciò significa la rimozione di 66 posizioni di livello di generale per l’Esercito e cinque ciascuna per Marina e Aeronautica.

Le precedenti proposte di riduzione per snellire l’apparato di comando superiore erano fallite in parte a causa della resistenza dei vertici.

Il taglio verrà sincronizzato con i piani di riduzione del numero di truppe in servizio attivo dagli attuali 618.000 a 500.000 entro il 2022, con l’aumento della percentuale del personale civile nella struttura di difesa al 10% dall’attuale 5%.

La riforma include anche una misura per accorciare la durata del servizio militare obbligatorio per i militari dell’esercito a 18 mesi dagli attuali 21 mesi entro il 2022. Si prevede che la misura inizi a essere introdotta gradualmente entro la fine dell’anno.

Il governo ha anche nominato il generale Choi Byung-hyuk da vice capo di Stato Maggiore dell’Esercito a vice comandante del Comando delle forze congiunte Corea del Sud-Usa, e il tenente generale Gen Young-sin, da capo del Comando dei supporti alla sicurezza della difesa alla testa del Comando delle Operazioni Terrestri.

I capi di stato maggiore dovrebbero essere nominati dal Presidente dopo la loro approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda le relazioni Seul – Pyongyang, domenica scorsa un sito della Corea del Nord ha denunciato il dispiegamento di jet da combattimento stealth da parte sudcoreana, definendolo una violazione all’accordo militare inter-coreano (settembre 2018) che potrebbe portare a “risultati catastrofici”.

I due caccia F-35A, arrivati il 29 marzo scorso, fanno parte di un accordo siglato nel 2014 quando il governo dell’ex presidente Park Geun-hye decise di acquistare 40 F-35° per circa 6,8 miliardi di dollari.