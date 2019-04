L’ Australia estende il contratto ad Airbus Helicopters per il supporto dei Tiger

Airbus ha ottenuto da parte del Dipartimento della Difesa australiano un’estensione di cinque anni del contratto TLS (through-life support) per il supporto all’elicottero da ricognizione armato (Armed Reconnaissance Helicopter – ARH) Tiger, in dotazione all’esercito australiano.

L’estensione TLS, che copre il programma ARH fino al 2025, comprende:

Manutenzione più estesa dei velivoli e dei loro componenti;

Manutenzione operativa degli elicotteri destinati alla formazione;

Addestramento dell’equipaggio e del personale tecnico, inclusa la manutenzione dei dispositivi di addestramento;

Servizi di progettazione, inclusa l’incorporazione di apparecchiature OEM (Original Equipment Manufacturer)

Sviluppo e test di sistemi e software;

Supporto completo delle parti, inclusa manutenzione (MRO – Maintenance, Repair and Overhaul), acquisto, stoccaggio e distribuzione;

Pubblicazioni tecniche, policy di manutenzione e gestione della flotta.

L’elicottero da combattimento biposto ARH Tiger è un asset fondamentale per l’esercito australiano. Attualmente, la flotta costituita da 22 ARH Tiger ha effettuato oltre 30.000 ore di volo in missioni di sorveglianza diurna e notturna e di supporto in combattimento.

Sono stati consegnati 181 Tiger in Australia, Francia, Germania e Spagna, per un totale ad oggi di oltre 115.000 ore di volo ed è stato schierato dall’Esercito Francese in Afghanistan e nelle operazioni in Libia del 2011 (a bordo della portaelicotteri da assalto anfibio Tonnerre) e da quello tedesco in Afghanistan e Malì.

(con fonte comunicato Airbus)