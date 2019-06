Le Bourget: partnership Thales Alenia Space-Hemeria nel mercato dei nano satelliti

Parigi- Le Bourget, 20 Giugno 2019 – HEMERIA e Thales Alenia Space, Joint Venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33 %), hanno firmato una partnership per la collaborazione nel mercato dei nano-satelliti.

HEMERIA offrirà la sua gamma di nano-satelliti, nel segmento dalle dimensioni dagli 8 ai 27U, e usufruirà dell’expertise di Thales Alenia Space per sviluppare congiuntamente una piattaforma ad alta tecnologia e fornire payload, antenne dedicate e il segmento terra.

L’obiettivo generale sarà poi realizzato nell’ambito di diversi progetti. Grazie a questo accordo, HEMERIA e Thales Alenia Space potranno esplorare le opportunità offerte dal mercato dei nano-satelliti per dimostrazioni in orbita, per il mercato delle costellazioni o per qualsiasi altro progetto operativo.

HEMERIA è uno dei player principali nell’industria spaziale, progetta, fornisce, integra e sviluppa i sistemi e i prodotti spaziali più avanzati, volti a soddisfare le esigenze dei clienti corporate e scientifici nel settore della Difesa e della Sicurezza.

HEMERIA è uno dei tre principali fornitori europei di sandwich panels, MLIs, imbracature satellitari (strumenti, payload, piattaforme) e imbracature per i lanciatori (Ariane) e l’involucro della batteria; inoltre sviluppa una propria gamma di nanosatelliti, fornendo un accesso rapido, competitivo ed effettivo per lo spazio ai professionisti non esperti.

Fonte: comunicato Thales Alenia Space