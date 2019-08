Nuovo contratto per le ali dell’A-10 Warthog

Boeing ha battuto l’offerta presentata da una società concorrente, di cui non è stato rivelato il nome, ed ha vinto la gara da 999 milioni di dollari indetta dalla US Air Force per la fornitura fino al 2030 delle ali di ricambio di 109 aerei da attacco al suolo A-10 Warthog,

Il contratto, che rientra nel programma denominato A-10 Thunderbolt II Advanced-Wing Continuation Kit, prevede la consegna e l’assemblaggio di 112 set di ali e la consegna di 15 kit di ricambio.

Il 21 agosto Boeing ha ricevuto una prima trance da 240 milioni di dollari per la produzione dei primi 27 set di ali, notizia inattesa visti i problemi sorti a causa dei ritardi già registrati dalla forza armata nella ricezione di questo stesso tipo di prodotto.

L’azienda aerospaziale americana aveva infatti già realizzato nuovi set di ali per 173 A-10, con distribuzione concordata tra il 2011 e il 2018, ma con le ultime consegne aveva avuto difficoltà a rispettare i termini del contratto a causa dei problemi sorti con un subfornitore che fornisce una parte composita del pannello alare.

Attraverso questo programma l’USAF si è impegnata a preservare fino al 2030 l’operatività di sei dei suoi nove squadroni di A-10 attualmente in servizio.

Un ulteriore quantitativo di ali ordinate potrebbe mettere a disposizione della forza armata un numero maggiore di velivoli. Grazie al sostegno del Congresso, l’USAF ha già ricevuto 277 milioni per il re-winging dell’A-10, 109 milioni nel 2018 e 168 nel 2019.

Per l’anno fiscale 2020 sono stati invece richiesti finanziamenti per 132 milioni di dollari. L’assegnazione del contratto è stato celebrato da uno dei più grandi sostenitori del Warthog, il senatore repubblicano Martha McSally, rappresentante dell’Arizona e prima donna a comandare uno squadrone di A-10 in zona di combattimento.

Boeing, che ha collaborato con Korea Aerospace Industries (KAI) nella stesura dell’offerta, produrrà le ali del Thunderbolt II negli Stati Uniti (Macon in Georgia, Jacksonville in Florida e Long Island nello stato di New York) e negli stabilimenti KAI in Corea del Sud. I kit verranno assemblati nell’Air Logistics Center di Ogden nello Utah. (It Log Defence)

Foto US DoD