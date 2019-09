I MiG-21 serbi resteranno operativi fino al 2025

Le Forze Aeree e da Difesa Aerea Serbe (Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana Vojske Srbije) manterranno in servizio i caccia MiG-21 fino al 2025. Lo ha riferito alla tv nazionale RTS il Brigadier General Zeljko Bilic, comandante della 204^ Brigata Aerea.

Secondo Bilic inoltre entro la fine dell’anno saranno acquistati altri esemplari di elicotteri d’attacco Mil Mi-35M e non meno di tre elicotteri da trasporto Mil Mi-17V-5.

A proposito dei Mig 21 altre dichiarazioni rese lo scorso fine luglio dal maggior generale Dusko Zarkovic al quotidiano locale Politika avevano già anticipato la decisione di trattenere i MiG-21 in servizio.

“Abbiamo ancora alcuni MiG-21 con relativi piloti e personale tecnico qualificati ed esperti. Riteniamo pertanto non giustificato a livello amministrativo rimuovere questo velivolo dall’impiego operativo” – aveva detto Zarkovic aggiungendo infine che non sarebbero stati effettuati tuttavia ulteriori investimenti in aggiornamenti o potenziamenti in quanto non convenienti.

Secondo molte fonti sarebbero solo 3 gli esemplari di MiG-21 attualmente in servizio con l’Aeronautica Militare di Belgrado, affiancati da 14 caccia Mig 29.

Un notevole record per un caccia che a 60 anni esatti dal suo ingresso in servizio opera ancora con non meno di 17 Forze Aeree in quattro continenti.

Foto orze Aeree e da Difesa Aerea Serbe e Wikipedia